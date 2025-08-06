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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الإعلاميين» تُشيد بتغطية انتخابات الشيوخ 2025.. وتؤكد: لا مخالفات مهنية حتى الآن

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

عقدت اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 اجتماعًا موسعًا مساء أمس الثلاثاء، بمقر نقابة الإعلاميين، وذلك تحت إشراف النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وبرئاسة محجوب سعدة، السكرتير العام للنقابة، وبحضور أعضاء اللجنة.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الإعلاميين في تغطية فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عبر مختلف الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة. كما استعرضت التقارير المُعدّة خلال الأيام الماضية، والتي تناولت تفاصيل التناول الإعلامي لهذا الحدث.

وقد أجمعت اللجنة، بعد مراجعة دقيقة وشاملة، على عدم رصد أي خروقات مهنية من قِبل الإعلاميين في تغطيتهم لهذا الاستحقاق الانتخابي، مما يعكس التزامًا كبيرًا من الجميع بأداء واجبهم بمهنية وحيادية.

وفي هذا السياق، أشاد النائب الدكتور طارق سعدة بالأداء الإعلامي المسؤول الذي اتسمت به التغطيات المختلفة، مؤكدًا أن اللجنة العليا للرصد تتابع لحظة بلحظة ما يُقدَّم من محتوى عبر الوسائل الإعلامية، في إطار حرص نقابة الإعلاميين على دعم إعلام مهني وموضوعي يُواكب تطلعات الدولة المصرية ويُعزز ثقة الجمهور.

كما أشار نقيب الإعلاميين إلى أهمية التزام جميع الإعلاميين بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، التي تمثل المرجعية الأساسية لضمان تقديم محتوى يليق بوعي المواطن المصري، ويحترم ضوابط المهنة وأخلاقياتها.

من جانبه، أكد محجوب سعدة أن ما تم رصده حتى الآن يعكس صورة مشرفة للإعلام المصري، مشيرًا إلى أن النقابة ستواصل عملها الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية، وستظل حريصة على ترسيخ قواعد مهنية ثابتة تضمن جودة المحتوى الإعلامي والتزامه بالدور الوطني المنشود.

وفي ختام الاجتماع، صرّحت اللجنة العليا بأن التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 جاءت حتى الآن منضبطة ومهنية، دون تسجيل أية مخالفات مهنية في الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة، سواء الرسمية أو الخاصة.

وأعربت اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية على دورهم الإيجابي في تغطية العملية الانتخابية، مثمّنةً التزامهم المهني وجهودهم في نقل الصورة بموضوعية ومصداقية، ومؤكدةً أن نقابة الإعلاميين ستظل حائط الصد المهني والأخلاقي للإعلاميين، وستتابع عن كثب ما تبقى من مراحل الانتخابات حتى إعلان نتائجها النهائية.

اللجنة الإعلاميين محجوب سعده

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