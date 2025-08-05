7 عصائر طبيعية تقوي المناعة بفاعلية لمواجهة الأمراض

أظهرت مصادر طبية متخصصة أن بعض العصائر الطبيعية المدعّمة بمكونات مغذية يمكن أن تدعم جهاز المناعة، وتحارب الالتهابات وتجعل الجسم أكثر قدرة على مواجهة الأمراض.

عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

وهناك بعض العصائر الطبيعية التي تعمل على تقوية المناعة ومناسبة للاطفال والكبار، وفقا لما نشر في موقع “very well health”، إليك أبرز هذه العصائر:

ـ عصير الجزر والزنجبيل (Carrot & Ginger Juice):

غني بالبيتا‑كاروتين (فيتامين A)، والفيتامين C، ومضادات الأكسدة.

يعمل الزنجبيل كمضاد طبيعي للالتهابات والفيروسات ويُخفف الغثيان.

يساعد في تقوية الأغشية المخاطية التي تدافع عن الجسم.

عصير الجزر والزنجبيل

ـ عصير الكركم والجزر (Turmeric & Carrot Juice):

الكركم يحتوي على مركب الكركومين القوي مضاد الالتهاب، وتزداد فعاليته عند دمجه مع الفلفل الأسود.

الجزر يمد الجسم بفيتامينات ومعادن تدعم الجهاز المناعي.

عصير الخضروات الخضراء

ـ عصير الخضروات الخضراء (Green Power Juice – السبانخ، الكالي، الخيار، التفاح، الليمون، الزنجبيل):

تركيبة غنية بفيتامينات A وC وK ومغذيات معدنية مثل الحديد والكالسيوم.

الزنجبيل يعزز مضادات الالتهاب، والخيار والكرفس يزودان الجسم بالترطيب والعناصر المعدنية.

عصير الشمندر والتفاح

ـ عصير الشمندر والتفاح (Beetroot & Apple Juice):

الشمندر غني بحمض الفوليك والمنجنيز والبيتالين، المركب المضاد للأكسدة.

مع الجزر والزنجبيل، يعزز الجهاز المناعي ويحسن الدورة الدموية ووظيفة الجهاز الهضمي.

عصائر حمضيات متنوعة

ـ عصائر حمضيات متنوعة (Citrus Burst Juice: البرتقال، الجريب فروت، الليمون، الزنجبيل)

جرعة عالية من فيتامين C الضروري لإنتاج خلايا المناعة ومكافحة العدوى.

الزنجبيل يضيف خصائص مضادة للالتهابات.

عصير التوت والكيوي

ـ عصير التوت والكيوي مع السبانخ (Berry Kiwi Power Juice):

مزيج غنّي بالأنثوسيانين ومضادات الأكسدة وفيتامين C من التوت والفراولة والكيوي.

السبانخ يضيف قيمة غذائية بفيتامينات A وC وK.

عصير الأناناس والتفاح مع الزنجبيل

ـ عصير الأناناس والتفاح مع الزنجبيل (Pineapple Apple Ginger Juice):

الأناناس يحتوي إنزيم بروميلين المضاد للالتهاب، والتفاح يُضيف كيرسيتين كمضاد أكسدة، والزنجبيل يدعم المناعة ومضادات الالتهاب.

عصائر طبيعية لتقوية المناعة

لماذا هذه العصائر مهمة للمناعة؟

تحتوي على فيتامين C وA ومضادات الأكسدة، وتعمل على دعم إنتاج الخلايا المناعية.

وتجمع بين مضادات الالتهاب الطبيعية والمركبات المغذية.

وتساعد في تحسين الهضم والامتصاص وخلق بيئة معوية صحية تفيد المناعة.

عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

نصائح لتحضير العصائر

ـ استخدمي مكونات طازجة لتحافظي على الفيتامينات بدون إضافات صناعية.

ـ قلّلي السكر المضاف لتجنب ارتفاع سكر الدم، خاصة في العصائر الفاكهية.

ـ امزجي البطيخ، الخيار، أو الكرفس لتقليل التركيز السكري ولتعزيز الترطيب.

ـ جربي الشرب على الريق أو بعد الطعام ببعض الوقت لتحسين الامتصاص دون إثقال المعدة.

عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

أهمية الفيتامينات

ويعمل فيتامين C وA على تعزيز المناعة ودعم خلايا الجهاز المناعي.

انا بالنسبة لمضادات الأكسدة فهي تعمل على تقليل الالتهابات.