فوائد البروكلي الصحية.. مضاد حيوي يحارب الأمراض ويعزز المناعة

في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة لتقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة، يبرز البروكلي كواحد من أهم الأطعمة الخارقة "السوبرفوود" التي ينصح بها خبراء التغذية حول العالم.

فوائد تناول البروكلي الصحية

ويعتبر البروكلي الخضار الأخضر الصغير الذي لا يتميز فقط بطعمه الشهي، بل يحمل بين أوراقه كنزًا من الفيتامينات والمعادن والمركبات الفعالة التي تعزز الصحة العامة وتحارب الأمراض الصامتة.

وهناك العديد من فوائد تناول البروكلي الصحية، وفقا لما نشر في موقع “time of India” ومن أبرزها ما يلي:

ـ يقاوم السرطان:

يحتوي البروكلي على مركبات مثل "السلفورافين" التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، بما في ذلك الثدي، البروستاتا، القولون والرئة.

ـ يعزز جهاز المناعة:

غني بفيتامين C والبيتا كاروتين، ما يساهم في تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم ومكافحة العدوى والفيروسات.

فوائد تناول البروكلي الصحية

ـ يحسن صحة القلب:

يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم بفضل غناه بالألياف والبوتاسيوم.

ـ يدعم صحة العظام:

يحتوي على الكالسيوم وفيتامين K، الضروريين للحفاظ على عظام قوية والوقاية من الهشاشة.

ـ ينظم عملية الهضم:

الألياف الموجودة فيه تساهم في تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك، ما يحسن من صحة الجهاز الهضمي.

فوائد تناول البروكلي الصحية

ـ يحافظ على صحة البشرة والعين:

بفضل مضادات الأكسدة مثل فيتامين A، يساعد في حماية الجلد من الشيخوخة المبكرة ودعم النظر.

ـ يقلل من الالتهابات:

أظهرت دراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي لها خصائص مضادة للالتهابات المزمنة.

فوائد تناول البروكلي الصحية

كيف تستفيد من البروكلي؟

ينصح خبراء التغذية بتناول البروكلي مطهوا على البخار للحفاظ على عناصره الغذائية، أو إضافته طازجًا إلى السلطات، مع مراعاة الاعتدال لتفادي أي مشاكل هضمية.