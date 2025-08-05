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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن بدأ اليوم الثلاثاء تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وينص القانون في مادته العاشرة على أنه يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُنفذ كقانون منقوانين الدولة، وقد صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025.

وبحسب المادة الرابعة من القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن تصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه.

 وفي المناطق المتوسطة تُحسب الأجرة بعشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

كما يُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ابتداءً من تاريخ سريانه، بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها. 

وبعد نشر قرار المحافظ المختص، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استُحقت عنها تلك الفروق. 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

الايجارات القوانين الايجار القديم مصر مباني قديمة

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