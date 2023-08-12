أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

يعتبر الإعلامي عمرو أديب واحدًا من أبرز الأسماء على الساحة الإعلامية، فهو واحد من الإعلاميين الذين غيروا من شكل البرامج الحوارية على شاشة التليفزيون، ويرتبط اسم أديب باسم زوجته الإعلامية لميس الحديدي، فهما الثنائي الإعلامي الأشهر في مصر.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الصور لخطوبة ابن الإعلامي عمرو أديب، وسط سعادة عارمة من الأسرة، إلا أنه ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الشاب الذي احتفلت عائلة أديب بخطبته هو ابن الاعلامي عمرو أديب من زوجته الاولى أماني سوكا، وليس من لميس الحديدي..

الزوجة الأولى لـ عمرو أديب

قبل أن يتزوج الإعلامي عمرو أديب من الإعلامية لميس الحديدي كان متزوجا من أماني محمد سوكا، عام 1992م، وانجب منها أبنه خالد، وكانت سوكا سيدة مصرية الجنسية، مسلمة الديانة، خلال فترة زواجها من أديب، إلا أن زواجهما لم يستمر وانفصلا ليتزوج من لميس ويُنجب منها أبنه الثاني نور الدين.

اماني سوكا ونجلها خالد

حقيقة اعتناق أماني سوكا المسيحية

على مدار السنوات الماضية انتشرت شائعة حول ديانة الزوجة الأولى للإعلامي عمرو أديب، أماني سوكا، وخلطت المواقع الإخبارية بينها وبين أماني مصطفى التي اعتنقت المسيحية وهاجرت إلى لندن لتعمل كمذيعة في إحدى القنوات وتعيش هناك حتى الآن.

كانت أماني سوكا، قد أعربت عن استيائها من الشائعات التي دارت حولها وخلطت بينها وبين أماني مصطفى.

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب من أشهر مقدمي البرامج في مصر وهو من مواليد 23 أكتوبر عام 1963م، في مدينة المحلة الكبرى، وهو ابن السيناريست الكبير عبد الحي أديب، وشقيق الإعلامي عماد الدين أديب، وعادل أديب المخرج السينمائي.

درس عمرو أديب في كلية فيكتوريا بالقاهرة وهي المدرسة الانجليزية الراقية، وتخرج من كلية الاعلام بجامعة القاهرة، وبدأ مشواره الاعلامي كصحفي لعدة سنوات، ثم عمل على تقديم البرامج من خلال برنامج سوارية، ثم القاهرة اليوم الذي بدأ معه عام 1998.

تخرج من برنامج القاهرة اليوم، صحفيون تحولوا إلى مقدمي برامج منهم «حمدي رزق، خيري رمضان، أحمد موسى»، وكان اديب عام 2003م، في تأسيس أول محطة إذاعية خاصة، وهي محطة نجوم أف ام، إلى أن انتقلت المحطة من إشرافه إلى تبعيه شبكات راديو النيل التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون.