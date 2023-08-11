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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هو نفسه مكنش عارفه | من أين جاءت تسمية نور الشريف ؟

نور الشريف
نور الشريف

امتلك قلوب جميع جماهير السينما والدراما المصرية، حتى بعد وفاته ظل ملك القلوب، الفنان الراحل نور الشريف، عاش طوال حياته مبدعًا في أعماله الفنية، وبعد ما توفى فوجئنًا باسمه الحقيقي الذي كان هو شخصيًا يجهله.

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الاسم الحقيقي لـ نور الشريف 

عاش الفنان الراحل نور الشريف طوال حياته باسم «نور»، حيث أسماه إياه جده، وفي لقاء تليفزيوني نادر كشف الشريف عن حقيقه الأمر موضحًا: «اكتشفت بالصدفة وانا في أولى ابتدائي اسمي الحقيقي، وانا في أول يوم في الدراسة مدرس اللغة العربية نادى باسمي وقالي ( محمد جابر محمد) فمردتش عليه، فلقيته بيقولي أنت محمد جابر، فرديت قولت ( لأ.. أنا نور إسماعيل)».

وتابع نور الشريف: « لما رجعت البيت سألت عمتي وعرفت أن والدي مات وعمري 9 شهور، واللي كنت فاكره أبويا طلع عمي اللي مربيني، ونور ده اسم الدلع في البيت، فمكنتش أعرف أن اسمي محمد جابر في شهادة الميلاد، لأن جدي سماني نور وأبويا سماني محمد محمد.. فكنت أعرف أن اسمي نور..».

نور الشريف

أدين لعمتي وأختي بالكثير 

كان الفنان الراحل نور الشريف ممتنا كثيرًا لأعمامه الذين تولوا مسئولية تربيته، بعد أن توفى والده وتركته والدته وذهبت، موضحًا: «عرفت أن أبويا مات، ووالدتي مش عايشة معانا، وأعمامي كانوا قادرين ماليًا ومظلمونيش، وعاملوني كويس لكن انتابني شعور إن مش من حقي أطلب، وكنت بقول شكرًا أنهم ربوني».

وتابع: «أنا أديب لعمتي وأختي عواطف بالكثير.. وأختي مكانتش أكبر مني بكتير لكنها كانت أمي الثانية البديلة بعد زواج والدتي، وعمتي رغم أنها كانت عصبية، وصوته العالي أحيانًا إلا أنها كانت الصدر الحنين لي».

من أين جاء لقب الشريف؟

كانت عواطف شقيقة الفنان الراحل نور الشريف، تحب كثيرًا الفنان عمر الشريف، وبينما كان يمثل مسرحية (روميو وجولييت) وهو طالب في المعهد، قالو له أن اسم محمد جابر لا يليق بان يكون روميو، فأخبرهم أن اسمه في المنزل نور، مضيفًا: « كانوا عايزين اسم تاني لأن نور جابر مش موسيقي فوقتلهم هرد عليكم بكرة، وسألت أختي عواطف قالتلي متسمي نفسك نور الشريف..

وتابع: « غيرت الإسم بعد كده في الأوراق الرسمية، ولو كنت جبت ولد كنت هسميه محمد، لكن الحمد لله ربنا كرمني بـ مي وسارة».

 

نور الشريف روميو وجولييت عمر الشريف محمد جابر محمد نور اسماعيل

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