قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

منشور قامت بنشره إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، احتل التريند وكسب اهتمام الكثيرين الذين تداولوا نشره على نطاق واسع ما بين التأييد والنقد لتصرف مندوب التوصيل، فما قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي؟.

قصة مندوب التوصيل الذي أشعل السوشيال ميديا

نشرت إحدى السيدات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا تروي خلاله تجربها مع أحد مندوبي التوصيل عندما قامت بطلب ملابس للمنزل عبر الإنترنت، قائلة:

«أنا طلبت قطعة ملابس عبر الإنترنت ( حاجة تخص لبس البيت، بس ممكن تتلبس خارج البيت وتكون غير شرعية)، بعد يومين لقيت المندوب بيكلمني وبيسألني عن المكان بالضبط، ولما قعدت اشرح له ولقى الشرح طويل.. لقيته بيقصر في الكلام، وقالي لي.. ممكن حضرتك تشرحي دا واتساب كتابة؟ قولتله تمام، تحت أمر حضرتك…

بعد مرور وقت قصير فوجئت السيدة رانية صاحبة المنشور بمكالمة من صاحبة الأوردر تسأالها عن تفاصيل طلبها، قائله:

« - أسفة والله مش تطفل، بس هو حضرتك هتلبسي الحاجة دي خارج البيت؟

لا ياحبيبتي ، ما تقلقيش ومفيش أي تطفل أبدًا

اسفة جدًا والله، بس المندوب لما شاف محتوى الشنطة قلق، لأنه مش بيوصل أي حاجة غير شرعية، وكمان سألني هل أنا عرفتك الديفوه اللي في المنتج ولا لآ، علشان الأمانة.. فعرفته إني مبلغاكي بيه وإنك عارفة إن المنتج فيه ديفوه وإني منزله في سعره علشان كده»

اندهشت السيدة رانية كثيرًا من تصرف مندوب التوصيل، وحرصه على عدم الوقوع في أي مخالفة، موضحه: « اندهشت جدًا من تصرف المندوب وحرصه على عدم الوقوع في أي مخالفة، واتقائه لله سبحانه وتعالى في شغله، رغم إن أي مندوب أسهل كلمة عنده يقول لك: أنا مجرد مندوب بيوصل الأوردر ماليش دعوة بالأوردر نفسه، إلا من رحم ربي».

رد فعل السوشيال ميديا على تصرف مندوب التوصيل

لاقى منشور مندوب التوصيل تفاعلا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسموا ما بين ساخر من تصرف المندوب، ومنتقد لهما، والبعض الاخر أوضح بعض الإشكاليات التي وقع فيها، حيث قال البعض..

بمناسبة تريند مندوب التوصيل، أنا لو وصلني اوردر مش متغلف كويس ومتكود عليه رقم الطلبية مش هستلمه، أصل الأمانة وعدم التعدي على خصوصيات الناس أ ب الإيمان والتقوى ياشوية مثاليين، لو شركة أو سيلز قالتلي أصل رأي المندوب في الأوردر اللي طلبتيه، هزعلها هي والمندوب، مش باقي إلا مندوب توصيل كمان يقول رأيه في اطلب ايه ومطلبش ايه ويعرف أنا هلبس ايه إمتى وفين، دا ايه الفلح وقلة الأدب والتنظير دول.

الناس اللي موافقة على إن واحد غريب يشوف حاجة شخصية زي دي لا اوكمان يبجاحته يسأل هتلبسها فين وشايفة دي حاجة طبيعية؟! ويبقى في نقاش بقى بين المندوب والسيلز عن لبسها وياترى هتلبسه فين وشارياه ليه؟ بجد؟!