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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اتخطبت لراقص| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت

الفنانة ثراء جبيل
الفنانة ثراء جبيل

احتلت الفنانة الشابة ثراء جبيل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخطوبتها المفاجئة من الفنان مختار الديناري، أحد أبطال الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»، وهي الخطوبة التي كانت مفاجأة رومانسية.

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مفاجأة خطوبة ثراء جبيل في الشارع 

ظهرت الفنانة الشابة ثراء جبيل في مقطع فيديو، وتتم دعوتها لمقابلة إعلامية لتتواجد في في المكان الذي من المخطط أن يفاجئها مختار الديناري بطلب يدها للزواج، حيث كان قد اتفق مع عدد من اصدقائها للتواجد والاحتفال، لتصل ثراء في موعدها وتتفاجأ بعرض الزواج لها.

انتقام روبي سبب شهرة ثراء جبيل 

على الرغم من مرور 9 سنوات على عرض مسلسل « سجن النسا» إلا أن مشهد حرق الفنانة روبي لـ ثراء جبيل، خلال أحداث المسلسل مازال محفور في ذاكرة الجمهور، حيث كانت « رضا» التي تجسد شخصيتها روبي، تعمل كخادمة في منزل عائلة « دليلة» التي تجسدها ثراء جبيل، وبعد ذلك تجمع الفتاتين علاقة صداقة.

بدأت علاقة الصداقة بعد ذلك تتول تدريجيًا بعد ما تطاولت أيدي الخادمة على ملابس دليله دون أذن منها، وهو ما جعل دليله تنهر رضا بشدة، ما يُشعرها بالذل والإهانة، بسبب محاولاتها الاعتذار لها دون نتيجة، فتغضب بشدة وتقوم بسكب البنزين على وجه ثراء أثناء نومها وتشعل بها النيران وتهرب، ليتم الامساك بها بعد ذلك.

أحدث اعمال ثراء جبيل 

شاركت الفنانة الشابة ثراء جبيل في مسلسل «سوق الكانتو» بمشاركة عدد من نجوم الفن، الذي تم عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2023، حيث شارك في المسلسل الفنانين ( أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، عبدالعزيز مخيون، شيرين، مها نصار، ومحمود البزاوي»، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

من هو مختار الديناري؟ 

حقق الفنان مختار الديناري شهره واسعة بعد مشاركته في مسلسل «ريفو»، وهو مدرب رقص معاصر وممثل ومخرج وراقص، ويدرب بالمعهد العالي للفنون المسرحية وخريج مدرسة ناس للمسرح الجسدي بجزويت القاهرة.

يدرس مختار الديناري فن الرقص المعاصر بمركز القاهرة وله مشاركة مميزة في مهرجانات الجامعة وعدد من الأفلام القصيرة فضلاً عن العديد من العروض المسرحية المستقلة. 

ثراء جبيل خطوبة ريفو سجن النسا روبي مختار الديناري

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