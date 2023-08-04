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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فاكرين الطفلة سوكا| لن تصدق كيف أصبح شكلها الآن .. وما قصتها ؟

الطفلة سوكا
الطفلة سوكا

على الرغم من كون دورها لم يتخطى مشاهد بسيطة في دقائق معدودة، إلا أنها مازالت محفوظة في ذاكرة جميع جمهور السينما المصرية، الطفلة سوكا التي علقت في الأذهان بمشهدها الكوميدي في فيلم «أبو علي».

«أهو كيفي كده» الأفيه الشهير الذي ظل عالقًا معنا، وأصبح يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من مرور الكثير من السنوات عليه، كذلك الفنانة التي قدمت دور الطفلة سوكا، ظلت عالقة في أذهان الجميع بمظهرها كطفلة متشردة، لكن كيف أصبح شكلها الآن؟ 

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كيف أصبح شكل سوكا؟

قدمت سارة عبد القادر الشهير بـ سوكا، دور فتاة متشردة تقوم بضرب الأطفال في الشارع سواء كانوا أصغر منها أو أكبر، إلا أنها في الحياة الواقعية تختلف تمامًا، حتى أن شكلها تغير كثيرًا عن السابق وفاجئت الجميع بإطلالاتها المختلفة.

ظهرت سارة عبدالقادر بعدة إطلالات مختلفة، في مظهر أنثوي رقيق وجميل، منها إطلالتها كموديل في صور للدعاية لإحدى صالونات التجميل، والثانية في حفل زفافها فكانت إطلالتها رقية وجذابة.

تأثير دور سوكا على حياة سارة عبد القادر؟

لم تكن سارة تُدرك أنها تُمثل فيلمًا، فقد كانت صغيرة، وتعتقد أنها تلعب، ولم يكن هذا الدور مميزًا لها، بل جلب لها الحزن، موضحه في إحدى اللقاءات: « لما نزل الفيلم المدرسة كلها جريت ورايا لحد البيت وكل ما حد يشوفني يناديني فـ حسيت إن جه ضغط عليا وماكنتش مبسوطة وحاسة بخوف».

كيف حصلت سارة على دور سوكا؟

لم تكن سارة عبد القادر تسعى وراء التمثيل، إلا أن الأمر جاء صدفة، حيث كانت تقوم بضرب أحد الأطفال في الشارع، ورأها ريجيسير وسأل عنها، فسمح والدها لها بالذهاب وتأديه الدور، متابعة: « لما روحت وكريم عبد العزيز شافني سألني انتي عايشة فيه؟ قولتله عند فكري بتاع البيض.

ماذا تعمل سوكا؟ 

تساءل الكثيرين من متابعي السينما والدراما المصرية، عن طبيعة عمل سارة عبد القادر، خاصة وأنها اختفت عن السينما بعد تقديم دور سوكا في فيلم أبو علي، وعند ظهورها في صور للدعاية لإحدى صالونات التجميل، توقع البعض أنها تعمل كموديل إلا أن المعلومة ليست أكيده فهي لم تخرج لتؤكد أو تنفي أي أخبار متداولة عنها.

سوكا أهو كيفي كده مواقع التواصل الاجتماعي سارة عبد القادر ريجيسير كريم عبد العزيز

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