ممنوع بدول كثيرة| ما قصة فيلم باربي المثير للجدل وهل يُعرض في مصر ؟

8/7/2023 12:36:53 AM

الإثنين 07/أغسطس/2023 - 12:36 ص 8/7/2023 12:36:53 AM

بعد فترة من تأجيل عرضه في دور العرض السينمائي بالدول العربية، قررت دولة الإمارات طرح فيلم «باربي» في السينمات، وكذلك المملكة العربية السعودية، وسط حالة من الجدل الواسع والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما قصة هذا الفيلم وسبب منعه؟

قصة فيلم باربي

أنطلق فيلم باربي في الولايات المتحدة الأمريكية، بإطلالات مستوحاة من من عالم العرائس الشهير باربي، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية Barbie التي يتم طردها من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحتلها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية.

هل يتم عرض فيلم باربي في مصر؟

كانت مجموعة سينمات فوكس في مصر، قد أعلنت عن تأجيل عرض فيلم Barbie إلى يوم 31 أغسطس المقبل، بعد ما كان من المقرر طرحه يوم 19 يوليو الماضي بالتوازي مع جميع السينمات العالمية.

فيلم باربي وعرضه في الدول العربية

بعد ما كانت دولة الإمارات العربية قد قررت تأجيل عرض فيلم باربي في دور العرض السينمائي داخلها، حددت يوم 10 أغسطس الجاري لطرح الفيلم في السينمات، لكن تحت تصنيف +15، وكذلك حددت المملكة العربية السعودية طرح الفيلم يوم 31 أغسطس الجاري تحت تصنيف +18.

وكان مجلس الإعلام الإمارتي قد أعلن في بيان صحفي:

«مجلس الإعلام الإماراتي منح فيلم باربي الموافقة على عرضه في دور السينما المرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع معايير المحتوى الإعلامي والتنصيف العمري لدولة الإمارات العربية المتحدة».

ما سبب منع فيلم باربي؟

يرجع سبب منع فيلم باربي في المملكة العربية السعودية، ومصر، ودول الشرق الأوسط هو أن التركيز المُباشر كان على «قصص الشخصيات المثلية»، وذلك فضلاً على وجود العديد من المشاهد الرومانسية بين «باربي وكين» التي وصفها البعض بـ «المُبالغ بها»، وكما هو معروف أن المملكة العربية السعودية ترفض تماماً أي محتوى يعكس العادات الاجتماعية والقيم.

باربي يقترب من كسر حاجز المليار دولار

نجح فيلم باربي Barbie في احتلاله التريند والسيطرة على شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، متجاوزًا 9510 ملايين دولار، وذلك خلال بداية أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائي حول العالم، ولا يتبقى سوى أيام قليلة ويكسر حاجة المليار دولار.

صعد فيلم باربي إلى المركز الثاني في قائمة أعلى أفلام تحقيقًا للإيرادات على مستوى العالم في 2023، بعد تفوقه على فيلم « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » الذي تراجع إلى المركز الثالث بإيرادات تبلغ 845 مليون دولار، ليُصبح فيلم Barbie في مواجهة مباشرة مع فيلم المركز الأول « The Super Mario Bros .Movie » والذي حقق إيرادات تتجاوز المليار دولار بـ 351 مليون دولار.