نائبه: مشاركة المصريين في الخارج بانتخابات الشيوخ مسؤولية وطنية

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية مشاركة أبناء الجالية المصرية في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي، إن هذه المشاركة تُعد جزءًا لا يتجزأ من المسؤولية الوطنية لكل مواطن مصري، سواء كان داخل البلاد أو خارجها.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن من حق المصريين المقيمين في الخارج التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص مستقبل مصر، وهو ما يعزز من شعورهم بالانتماء للوطن واهتمامهم بتوجهاته السياسية.

وأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن المصريين في الخارج يمثلون جزءًا أساسيًا من الشعب المصري، ويجب أن يكون لهم دور فعال في العملية السياسية عبر المشاركة الفعالة في انتخابات الشيوخ.

وأضافت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن هذه المشاركة تعتبر من القنوات المهمة التي تتيح لأبناء الجالية المصرية التأثير في مستقبل السياسة المصرية والمساهمة في التشريعات التي تخص حياتهم وحياة أسرهم.

جهود السفارات المصرية في تسهيل عملية التصويت

من جهة أخرى، شددت النائبة هناء أنيس رزق الله على دور السفارات والقنصليات المصرية في تسهيل عملية التصويت للمصريين في الخارج.

ولفتت الي أن السفارات قامت بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين المصريين للمشاركة في الانتخابات بشكل يسير وآمن وشملت هذه التسهيلات توفير المعلومات اللازمة حول كيفية التسجيل والتصويت، وكذلك تحديد مراكز الاقتراع في الدول التي يوجد بها أكبر عدد من الجالية المصرية.

وأعربت النائبة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والسفارات المصرية لتوعية المواطنين وتيسير سبل المشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أن تلك الجهود تعكس حرص الدولة على إشراك المصريين في الخارج في العملية الديمقراطية، كما أكدت أن هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المصريين في العملية الانتخابية، مما يعزز من سمعة مصر على الساحة الدولية.

الانتخابات فرصة لتعزيز التفاعل بين المصريين في الداخل والخارج

في سياق متصل، أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن انتخابات الشيوخ لعام 2025 تعد فرصة ذهبية لتعزيز التفاعل بين المصريين المقيمين داخل البلاد والمصريين في الخارج.

وشددت على أهمية تقوية الروابط بين الجالية المصرية ووطنها من خلال مشاركة فعالة في الانتخابات، مما يعكس وحدة الشعب المصري وتكاتفه في مواجهة التحديات الوطنية.

واستطردت الي أن إشراك المصريين في الخارج في الانتخابات ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضًا خطوة نحو تطوير الحياة السياسية في مصر وتعزيز الديمقراطية.

وأكدت أن وجود الجالية المصرية في مشهد الانتخابات يعتبر رسالة قوية للعالم بأن مصر تسعى دائمًا للحفاظ على وحدة الشعب والمساهمة في تطوير نظامها السياسي بكل أطيافه.

أهمية دعم المشاركة السياسية للمصريين في الخارج

وأشادت بأهمية الجهود المستمرة التي تبذلها السفارات المصرية لتيسير هذه المشاركة، مؤكدة على أن دعم هذه المشاركة يعد خطوة هامة نحو تجسيد تطلعات المصريين في كل مكان، سواء داخل أو خارج مصر.