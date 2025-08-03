محافظة الجيزة تستعد لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن المحافظة استكملت كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين يومي الرابع والخامس من أغسطس، موضحًا أن عدد من يحق لهم التصويت في المحافظة يبلغ نحو 6.5 مليون مواطن، موزعين على 492 لجنة انتخابية داخل 388 مركزًا انتخابيًا.

وأضاف، خلال لقاء خاص مع كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، وهي مزوّدة بأحدث الأجهزة لمتابعة اللجان بالصوت والصورة، كما جرى رفع درجة الاستعداد بكافة المديريات والمرافق الحيوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل دخول وخروج الناخبين.

وأكد المحافظ أن كافة اللجان الانتخابية تم تجهيزها بمقاعد ومظلات، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة بكبار السن وذوي الهمم، تشمل كراسي متحركة ومندوبين من مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدتهم خلال عملية التصويت، فضلًا عن رفع جاهزية الوحدات الصحية والمستشفيات المحيطة تحسبًا لأي طارئ، وتوزيع سيارات إسعاف في محيط المقار الانتخابية.

ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن "التصويت حق دستوري وواجب وطني يجب أداؤه بكل حرية ومسؤولية"، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط داخل اللجان، وعلى رأسها إبراز بطاقة الرقم القومي، واحترام التعليمات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وعدم ممارسة الدعاية داخل المقرات.