استعدادات مكثفة في جنوب سيناء لليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ

استعرضت رانيا كمال، مراسلة قناة إكسترا نيوز في جنوب سيناء، آخر استعدادات المحافظة لاستقبال الناخبين غدًا الناخبين غدًا في مقار الاقتراع للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت أن هناك حالة من الجاهزية الكاملة تسود مختلف الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، بتهيئة المناخ الملائم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة وانتظام، مع توفير أقصى درجات الراحة والأمان للمواطنين.

18 لجنة فرعية

وأوضحت كمال، عبر مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات ستُجرى في 15 مقرًا انتخابيًا تضم 18 لجنة فرعية موزعة على مدن المحافظة، حيث تتضمن مدينة طور سيناء 5 لجان فرعية، وشرم الشيخ 3 لجان، بينما توجد لجنة واحدة في كل من أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، وطابا، بالإضافة إلى لجنتين في كل من رأس سدر، دهب، ونويبع.

ويُدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار مرشح واحد على المقعد الفردي، إلى جانب التصويت على القائمة الوطنية الموحدة، ويتنافس على المقعد الفردي مرشحان فقط.

وأكدت المراسلة أن الاستعدادات شملت تجهيز المقار الانتخابية بالكامل، وتوفير مستلزمات الإضاءة والمراوح والمقاعد والكراسي المتحركة لتيسير عملية التصويت لكبار السن وذوي الهمم. كما تم تخصيص أماكن انتظار منظمة لتفادي الزحام، إلى جانب إنشاء مظلات لحماية المواطنين من أشعة الشمس.