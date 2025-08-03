محافظة كفر الشيخ تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن انتهاء المحافظة من جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي الرابع والخامس من أغسطس 2025، مؤكدًا الجاهزية التامة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن عدد المقار الانتخابية بالمحافظة يبلغ 439 مقرًا، تضم 442 لجنة فرعية، وقد جرى تجهيزها بالكامل من مختلف الجوانب الفنية واللوجستية لتكون على أتم استعداد لاستقبال الناخبين في كافة المدن والمراكز.

وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمقار الانتخابية، بما يشمل الإنارة، وتأمين المداخل والطرق، وتوفير مولدات كهربائية وكشافات إضاءة، فضلًا عن تخصيص عيادة طبية داخل كل لجنة تحسّبًا لأي طارئ صحي.

وفي إطار الحرص على راحة المواطنين، أوضح المحافظ أنه تم توفير مظلات ومقاعد أمام مقار اللجان الانتخابية، خاصة في المدارس، لحماية الناخبين من حرارة الشمس خلال فترة التصويت، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات تحسبًا لأي حالة طارئة.

وأكد اللواء عبد المعطي أن المحافظة تعوّل على وعي أهالي كفر الشيخ وحرصهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، مشيرًا إلى أن مصر شهدت في السنوات الماضية إقبالًا جماهيريًا كبيرًا في مختلف الانتخابات، وهو ما يتوقع أن يتكرر خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وختم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية في المحافظة في حالة استنفار كامل لضمان خروج هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل صورة ممكنة.