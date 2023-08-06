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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقيقة أم فبركة| قصة مكالمة كريستيانو رونالدو ومذيعة شهيرة.. سربتها عمدا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أثارت الإعلامية البارزة حليمة بولند، حالة من الجدل الواسع، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، يُظهر محادثة جمعتها مع نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

تعرضت حليمة لموجة من الاتهامات العارمة عبر مواقع السوشيال ميديا بعد نشرها للمكالمة بينهما، حيث اتهمها الكثيرون بأنها اختلقت تلك المكالمة بواسطة الذكاء الاصطناعي وأنها ليست حقيقية، فما حقيقة المكالمة؟. 

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 قصة مكالمة كريستيانو رونالدو وحليمة بولند 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن مكالمة تدور بين لاعب الكرة كريستيانو رونالدو والإعلامية الكويتية حليمة بولند، حيث أعلنت الأخيرة أنها تلقت مكالمة هاتفية بالخطأ من النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي، بينما كانت داخل غرفتها بأحد الفنادق.

أظهر مقطع الفيديو تعريف المتصل بنفسه بأنه كريستيانو رونالدو، وأنه اتصل بالخطأ ويريد التواصل مع أحد أصدقائه، لترد عليه حليمة قائلة « أنا صديقك»  في إشارة منها إلى سعادتها الكبيرة بالمكالمة ورغبتها في استكمال الحديث معه.

نشرت حليمة مقطع الفيديو وعلقت عليه قائلة: «أحلى غلطة والله.. كريستيانو طلع جاري، هو في أبها لخوض مباراة مع النصر ضمن بطولة كأس الملك سلكان للأندية».

بعد ذلك نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو آخر أعلنت من خلاله أن لاعب النصر كريستيانو رونالدو عاود الاتصال بها مرة أخرى، لكن هذه المرة عن عمد ولم تكن بالخطأ، معلقة على الفيديو: « هذه المرة ليست بالخطأ».

 رد فعل السوشيال ميديا على فيديوهات حليمة بولند 

وما إن نشرت الإعلامية حليمة بولند مقاطع الفيديو التي تستعرض مكالمة كريستيانو رونالدو معها، حتى لاقت انتقادات شديدة من متابعيها، واتهمها الكثيرون بأن تلك المقاطع مفبركة ولا صحة لها، وأنها اختلقتها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث علق البعض: 

  • يا ليت رونالدو يرفع ضدها دعوى قضائية بسبب لهثها للمشاهدات
  • ذكاء اصطناعي
  • المكالمة مليون في المية مفبركة ومش صحيحة وده لسببين واضحين جدًا، الأول هي إيه عرفها إن كريستيانو رونالدو هيرن بالخطأ دلوقتي علشان تجهز الكاميرا وتبدأ تصوير وهي مش عارفة مين اللي بيرن؟!، والسبب التاني هو إن ده مش صوت رونالدو خالص.

رد حليمة بولند على انتقادات الجمهور لها 

ردت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على انتقادات الجمهور لها قائلة عبر مواقع السوشيال ميديا: 

«هناك شائعة تضحك ظهرت مؤخرًا ولذا وجب الرد، يُقال إن المقطع مع رونالدو مفبرك بواسطة الذكاء الصناعي، أقول لهم اتركوا هذا الذكاء الصناعي واستخدموا الطبيعي.. هل يمكن أن أكون بمثل هذا الجنون لأقوم بفبركة مقطع مثل ذلك قد يذهب بي وراء الشمس؟ هل أنا ساذجة غبية لتلك الدرجة لأقوم بتصرف مثل هذا يُحولني للمساءلة القانونية؟ ثانيًا والأهم.. الاتصال من هاتف الفندق من غرفة لغرفة، مما يعني أن الفندق على علم بذلك الاتصال ولديه تسجيل وتوثيق له.. 

النقطة الثالثة هي أن تصرفي جاء بكل عفوية وبساطة، أنا واحدة من جماهير رونالدو ولذا قمت بتصوير المقطع لسعادتي بالاتصال».

كريستيانو رونالدو حليمة بولند السوشيال ميديا سناب شات الذكاء الاصطناعي النصر السعودي

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