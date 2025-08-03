بعد القبض على عدد من مشاهير التيكتوك .. تامر عبدالمنعم يعلق: يحموك فى كنكة

علق الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية على الضجة التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول موضوع البلوجرز والذين يحاولون تشويه سمعة مصر وأبنائها.

وكتب الفنان تامر عبدالمنعم منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال : لكل من أراد أن تكون هذه هي صورة مصر أقول له يحموك في كنكة.

وتقدم الفنان تامر عبدالمنعم بالشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية تحت قيادة معالي وزير الداخلية اللواء محمد توفيق والذي أصدر أوامره بالقبض على كل من تسول له نفسه بالإساءة لسمعة مصر والمصريين.

وأثيرت في الفترة الأخيرة مجموعة من المشاكل حول من يطلقون على أنفسهم "بلوجرز - تيكتورز - يوتيوبرز" وكانت آخر هذه الموضوعات اتهام الفنانة القديرة وفاء عامر بالمتاجرة في الأعضاء من إحدى رواد السوشيال ميديا.