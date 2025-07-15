تامر عبد المنعم: وجبة فنية متنوعة في مسارح مصر ضمن حفلات البيت الفني الصيفية

أكد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن مصر دولة عظمى بالثقافة والحضارة والفنون.

وقال تامر عبد المنعم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الثقافة والفن والتنوير يحارب التطرف والإرهاب ".

وتابع تامر عبد المنعم:" وجبة فنية متنوعة في مسارح مصر ضمن حفلات البيت الفني لحفلات الصيف ".

وأكمل تامر عبد المنعم :" ستقام عرض عروض مسرحية وأفلام سينمائية وعروض استعراضية وحفلات غنائية ضمن حفلات الصيف ".

ولفت تامر عبد المنعم :" يشارك معنا فنانين ومطربين كبار ومنهم المطرب هاني شاكر ".

