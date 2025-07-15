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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين بشمال سيناء

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

انطلقت فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمحافظة شمال سيناء، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "مواهبنا المصرية حدوتة شعبية"، وذلك في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، وضمن محور شهر يوليو "تراثك ميراثك".

أقيمت فعاليات اليوم الافتتاحي بقصر ثقافة العريش، بحضور المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، وأشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، إلى جانب مشاركة واسعة من الأطفال والشباب من مختلف الأعمار.

تضمن اليوم الأول مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية التي استهدفت صقل مواهب المشاركين وتنمية قدراتهم الإبداعية، بدأت بورشة للموسيقى قدمها الملحن عبد الله رجال، تناول فيها نغمات السلم الموسيقي، مع الاستماع إلى بعض الأصوات الموهوبة.

وقدم الفنان شادي قطامش ورشة للتعريف بأساسيات فن تصميم وتحريك العرائس، بينما تناول المدرب مدحت محمد مبادئ الأداء الحركي في ورشة تفاعلية شهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين.

واختتم اليوم بورشة للفنون التشكيلية شاركت في تقديمها الفنانات زهرة محمد، وجيهان مبروك، وسعاد المهدي، وركزت على تطوير مهارات الرسم والتلوين والتعبير البصري.

تنفذ فعاليات البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ممثلة في الإدارة العامة لرعاية المواهب، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء.

وتتواصل فعاليات البرنامج حتى 21 يوليو الجاري في عدد من المواقع الثقافية التابعة، بهدف الوصول بالأنشطة إلى مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، حيث تستكمل الثلاثاء بكل من بيت ثقافة قاطية، ومكتبة الطفل والشباب بنجيلة.

مصر جميلة محافظة شمال سيناء الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان

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