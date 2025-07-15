الأوبرا تطلق المهرجان الصيفى بالقاهرة والإسكندرية وتستعد لفعاليات القلعة الدولى 33

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فعاليات المهرجان الصيفى الذى يتواصل خلال شهرى يوليو وأغسطس على المسرح المكشوف بالقاهرة ولأول مرة باستاد الاسكندرية ، كما تستمر الاستعدادت لاقامة الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء .

وقال الدكتور علاء عبد السلام إن صيف الأوبرا 2025 يحمل مذاقا جديدا ليمثل أحد مسارات الثقافة المصرية الهادفة لبناء الإنسان والارتقاء بالوعى الفنى للمجتمع ، وأضاف انه تم الاتفاق مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية على اقامة فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى بمدينة الثغر فى استاد الإسكندرية لأول مرة وبالتعاون مع المحافظة وذلك لاستيعاب أعداد ضخمة من محبى الفنون والموسيقى باعتبار المدينة الساحلية مركزا ثقافيا وسياحيا فريدا وقبلة رئيسية للزوار خلال فصل الصيف ، مشيرا ان الفعاليات تنعقد فى الفترة من الاحد 27 حتى الخميس 31 يوليو .

وتابع أن الأنشطة الصيفية للأوبرا تعمل على إثراء المشهد الإبداعى وتعكس تنوع محتوى الساحة الفنية المصرية ، مؤكدا أنها تضم مجموعة من العروض الجذابة التى تجمع أشكالا موسيقية وغنائية تراثية ومعاصرة ، وأوضح أن عروض المسرح المكشوف تفتتح فى التاسعة مساء الجمعة 18 يوليو وتستمر يوميا حتى الثلاثاء 22 يوليو وهى على التوالى حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحى سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامى ، الفنانة حنان ماضي وفرقتها ، فرقة فؤاد ومنيب ، ليلة موسيقى عربية ، فرقة أيامنا الحلوة .

وذكر رئيس الأوبرا أن عروض المسرح المكشوف مستمرة خلال شهر أغسطس المقبل والذى يشهد ايضا عقد الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أحد أبرز التظاهرات الإبداعية في المنطقة العربية ومن أعرق فعاليات الأوبرا ويضم برنامج هذا العام مفاجآت فنية متعددة للجمهور .