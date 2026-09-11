أمير هشام: حسام حسن كان يفكر في رحيل محمود سليم محلل الأداء

قال الإعلامي أمير هشام، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، كان يفكر جديًا في تغيير محلل الأداء (محمود سليم).

وتابع قال عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI الفضائية: محمود سليم محلل الأداء المميز، ولكن حسام حسن غضب من ظهوره الاعلام وتصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية.

وأضاف: لكن حسام حسن يعلم جيدًا الإضافة التي يقدمها محمود سليم وعمله المميز سواء في كأس العالم الماضية أو في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وفي النهاية تم حل المشكلة بين الطرفين، وتم الاستقرار على بقاء محلل الأداء في الفترة المقبلة.

وأكد: تم الاستقرار على عدم ظهور أي فرد من أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، باستثناء حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب.