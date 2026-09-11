الأهلي يمهل ياسر وهاني 72 ساعة للرد النهائي على عروض التجديد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تنتظر الرد النهائي من ياسر إبراهيم ومحمد هاني خلال الـ72 ساعة القادمة.

وقال عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI الفضائية: الأهلي قدم عرضه الأخير لتجديد عقود ياسر إبراهيم ومحمد هاني، ولن يتم وضع أي شروط إضافية.

وأضاف: النادي أمهل الثنائي 72 ساعة، لحسم ملف تمديد عقودهما في الوقت الراهن. وقد يتم الاعلان الرسمي عن تجديد عقد أي لاعب منهما.

وزاد: الأهلي لن يُعدل أي عروض قدمها لهاني أو ياسر إبراهيم، وهناك تمسك بالسقف المالي المحدد.

وأتم: في حالة عدم حسم هاني أو ياسر لموقفهما وتقديم الرد النهائي، سيتم إغلاق ملف التمديد في الوقت الحالي.