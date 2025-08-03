اعرف الحدود الدنيا للمرحلة الأولى والأماكن الشاغرة بكليات المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2025، وكذلك مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025، يبحث عنه الكثير بعد أن أسدل الستار على المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2025/2026.

وتتزايد التساؤلات من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2025، خاصة مواعيد انطلاقها، ومؤشرات الحد الأدنى، وقائمة الكليات المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية (علوم ورياضة).

اختتمت أعمال تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025 اليوم السبت 2 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً، بعد استمرارها لمدة خمسة أيام كاملة.

ووفقًا للجدول الزمني المعتمد، يُتوقع إعلان نتيجة المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، على أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدها مباشرة موعد بدء المرحلة الثانية، إلى جانب الكليات المتاحة لطلاب المرحلتين الثانية والثالثة.

وقدمت مذيعه صدى البلد تفاصيل اكثر من خلال هذا الفيديو: