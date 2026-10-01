القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية)، وضبط بحوزته (كميات من الألعاب النارية مختلفة الأشكال – هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وبيع ألعاب نارية بدون ترخيص ومجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





