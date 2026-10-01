القبض على المتهم بسرقة سيارة روجته بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة نجلته بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد نجلة صاحب الحساب (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤالها قررت بتضررها من زوجها لوجود خلافات بينهما قام على إثرها بالإتفاق معها على الطلاق حيث تنازلت عن قائمة المنقولات مقابل تنازله عن سيارته لها ، وتم توثيق توكيل البيع إلا أنه قام بالإستيلاء على السيارة بإسلوب المغافلة ولاذ بالفرار.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) ، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 12/ سبتمبر المنقضى من أحد الشوارع محل سكن أهلية زوجته بدائرة قسم شرطة البساتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.