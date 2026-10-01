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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيبيعها على السوشيال ميديا.. القبض على شخص بحوزته 9 طائرات درون

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع طائرات "درون" بدون تصريح بمقابل مادى.

رصدت المتابعة الأمنية بقطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع طائرات مزودة بكاميرا تصوير "درون" بدون تصريح بمقابل مادى.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وضبط بحوزته (9 طائرات "درون")، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وبيع طائرات الدرون المهربة بدون تصريح ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى درون

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