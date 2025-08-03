عمرو جمال يشارك الجمهور بصور من كواليس "ما تراه ليس كما يبدو"

نشر الفنان "عمرو جمال" صور من كواليس مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، تجمعه مع النجمة تارا عماد، وحكاية "just you " من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من بطولة تارا عماد وعمرو جمال.

ويشارك البطولة بسمة داوود ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم.

وتدور أحداثها في إطار اجتماعي نفسي، حيث تقدم تارا عماد شخصية "سارة"، صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها في الحقيقة تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجياً خلال الأحداث.

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من انتاج المنتج كريم أبو ذكري، ومكون من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مستقل، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، ومقرر عرضه خلال شهر أغسطس على قناة DMC ضمن أعمال موسم الأوف سيزون على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" البرومو الرسمى الأول للعمل، وسط تفاعل واسع من الجمهور، خاصة مع أجواء الغموض والإثارة التى سيطرت على المشاهد، وظهر في البرومو عدد من النجوم المشاركين في الحكايات المختلفة، من بينهم أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، مريم الجندي، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، وغيرهم من الوجوه الشابة التي تتصدر بطولة القصص السبعة.

https://www.instagram.com/itsamrgamal?igsh=MTl5YzhkOGp6N3pzdA==