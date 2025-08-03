3 صفقات جديدة في الزمالك من منتخب فلسطين.. خالد الغندور يكشف

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود 3 صفقات جديدة في الزمالك من المنتخب الفلسطيني.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في حالة انضمام حامد حمدان للزمالك؛ هيكون الفريق لديه 3 لاعبين من منتخب فلسطين الحبيبة، وده جزء من حب الشعب الفلسطيني لنادي الزمالك، واللي شاهدته بنفسي في زيارة غزة سنة 2000، وتشجيعهم للزمالك، رغم إننا كنا بنلاعب المنتخب الفلسطيني".

وأضاف تعليقا على المنشور، كاتبا: "آدم كايد وعدي الدباغ وحامد حمدان".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل إعلان صفقة الزمالك الجديدة عدي الدباغ .

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عدي الدباغ اللاعب الفلسطيني يصل القاهرة 11 مساء اليوم للانضمام لنادي الزمالك وهيلبس تيشرت الزمالك النايكي الجديد في تقديمته يوم الثلاثاء بإذن الله.

كما أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الفلسطيني عدي الدباغ سيصل مساء اليوم إلى القاهرة تمهيدا لانتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.