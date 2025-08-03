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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف مفاجأة في تفاصيل إعلان صفقة الزمالك الجديدة

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل إعلان صفقة الزمالك الجديدة عدي الدباغ.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عدي الدباغ اللاعب الفلسطيني يصل القاهرة 11 مساء اليوم للانضمام لنادي الزمالك، وهيلبس تيشرت الزمالك النايكي الجديد في تقديمته يوم الثلاثاء بإذن الله.

وفي سياق متصل، أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الفلسطيني عدي الدباغ سيصل مساء اليوم إلى القاهرة؛ تمهيدا لانتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية” على “راديو ميجا إف إم”: عدي الدباغ ليس المهاجم السوبر الذي ينتظره الزملكاوية، وليس التحديث السوبر الطفرة في التشكيلة الزملكاوية.

وأضاف كريم رمزي: اللاعب سيصل اليوم إلى القاهرة تمهيدا للانضمام لضفوف الزمالك، وعدم خروج سيف الجزيري؛ وراء عدم تعاقد الزمالك مع مهاجم أجنبي سوبر، والسر يكمن في البحث عن مهاجم فلسطيني لقيده محليا.

الإعلامي خالد الغندور إعلان صفقة الزمالك الجديدة عدي الدباغ الزمالك الفلسطيني عدي الدباغ

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