مد فترة عرض فيلم المرهقون بسينما زاوية لمدة أسبوع

بعد عرضه لمدة أسبوع من الأربعاء 23 يوليو، تقرر مد عرض فيلم المرهقون للمخرج عمرو جمال بسينما زاوية لأسبوع آخر وذلك تلبيةً لإقبال الجماهير على مشاهدته.

سيكون العرض متاحًا بالترجمة العربية والإنجليزية. حيث تكون مواعيد العرض:

● السبت 2 أغسطس الساعة 3:45 عصرًا

● الأحد 3 أغسطس الساعة 9:30 مساءً

● الإثنين 4 أغسطس الساعة 4:15 عصرًا



تتابع قصة الفيلم معاناة زوجين في إيجاد طريقة للاجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق، وقد حظى بإشادات نقدية واسعة ومميزة من مختلف النقاد ومجلات السينما لتسليطه الضوء بجرأة موضوعات مثل الإجهاض، والإهمال الطبي، والوصمة الاجتماعية، والديناميكيات الطبقية والجنسانية، والمثابرة على الرغم من الصعوبات الاقتصادية.

لدى الفيلم مسيرة طويلة وناجحة في مختلف المهرجانات السينمائية، بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي حيث حصل على جائزة منظمة العفو الدولية وحل في المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور، وذهب بعدها في أكثر من 20 مهرجان دولي منها مهرجان بغداد السينمائي في العراق حيث شهد عرضه الأول في العالم العربي، ومهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد. وحصد العديد من الجوائز مثل جائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو من مهرجان فالنسيا وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وجائزة هوغو الذهبية من مهرجان شيكاغو السينمائي

الفيلم من إخراج وإنتاج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مازن رفعت وشارك في إنتاجه أمجد أبو العلاء مخرج فيلم ستموت في العشرين، أول فيلم سوداني يترشح لجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي والحائز على العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات مثل فينيسيا والجونة وأيام قرطاج السينمائية. يشارك في بطولة الفيلم عبير محمد وخالد حمدان وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

عمرو جمال مخرج سينمائي ومسرحي مستقل من مدينة عدن. تلقي جائزة رئيس الجمهورية في الآداب والفنون "فن النص المسرحي" باليمن في 2003، وأسس فرقة خليج عدن المسرحية في 2005 وتولى تأليف وإخراج كل الإنتاج المسرحي للفرقة منذ تأسيسها. كانت مسرحيته "معك نازل" أول مسرحية يمنية يتم عرضها في أوروبا بمدينة برلين بعد نجاحها الباهر داخل اليمن.

بدأ عمرو العمل على فيلمه الروائي الأول "عشرة أيام قبل الزفة" في 2018، وعُرض الفيلم في عدن في وقت لاحق من نفس السنة ويُعد أول فيلم يُعرض تجاريًا في اليمن منذ ثلاثة عقود كاملة. واستمر عرضه لأكثر من ثمانية أشهر وأصبح المشاركة الأولى لليمن في الأوسكار عام 2018.