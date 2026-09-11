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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي مجاهد يكشف كواليس فشل مفاوضاته لتدريب الإسماعيلي والرحيل عن أبو قير للأسمدة

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
رباب الهواري


كشف أمير عزمي مجاهد، المدير الفني السابق لأبو قير للأسمدة، كواليس فشل مفاوضاته لتولي تدريب الإسماعيلي، وأسباب رحيله عن تدريب أبو قير للأسمدة رغم صعود الفريق إلى الدوري الممتاز.


وقال أمير عزمي مجاهد، في لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «حصلت مفاوضات مع النادي الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، وقيل إن الاختلاف كان على مبلغ الاتفاق، والموضوع غير هذا تمامًا. أنا لا أختلف على الأمور المالية، ولكن حدث اختلاف على بعض النقاط الخلافية في الاتفاق، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة».


وأضاف: «عمري ما تكلمت في ماديات، الموضوع كان عرضًا وطلبًا، ونتناقش فنيًا».


وتابع: «عندما ذهبت إلى نادي أبو قير للأسمدة من مالية كفر الزيات، كنت ذاهبًا لصديق والدي، وحددت الهدف من رحلتي مع الفريق، وهو الصعود إلى الدوري الممتاز».


وأوضح: «طُلب مني عمل تصور للفريق في الدوري الممتاز، والطبيعي أن عندما يحقق مدير فني إنجازًا أن يتم تقديره وتوجيه الشكر له ولجهازه، ولكن عندما يتردد كلام أنني خضت فقط 8 مباريات في رحلة الصعود بالفريق للدوري الممتاز».


وأشار: «لو خسرنا مباراة واحدة من هذه المباريات، لم يكن أبو قير للأسمدة ليصعد إلى الدوري الممتاز. لم نخسر أي مباراة، ولم يتم تكريمي على هذا الإنجاز، ولي مستحقات عند النادي، وفي النهاية تم توجيه الشكر لي وللجهاز المعاون».


وأتم: «طالما نجحت، يجب أن تعطيني حقي، لكن ما علمته أن ستكون هناك جلسة خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك حفل ونأخذ مستحقاتنا المتأخرة لدى النادي، والتاريخ سيذكر أن أبو قير للأسمدة صعد إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة أمير عزمي مجاهد».

أمير عزمى الإسماعيلي أبوقير للأسمدة أخبار الرياضة

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