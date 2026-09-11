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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: عموتة يتعامل مع الأهلي بما لا يناسبه وتغييراته غير مجدية

عموتة
عموتة
محمد بدران

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، انتقادات إلى حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب اختياراته وطريقة إدارته للمباريات خلال الجولات الأولى من الموسم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الله يكون في عون حسين عموتة على الضغط الجماهيري والإعلامي الواقع عليه».

وأوضح رئيس سموحة السابق أن عموتة تعامل مع الأهلي بطريقة لا تتناسب مع الفريق، خاصة فيما يتعلق باختيارات اللاعبين والتغييرات خلال المباريات.

وقال: «للأسف هو الذي تعامل مع فريق الأهلي بما لا يناسبه، وأشرك في الـ4 مباريات الأولى عددًا من اللاعبين لم يحالفهم التوفيق من المباراة الأولى، وأصر على الدفع بهم أساسيًا كل مباراة».

فرج عامر ينتقد تغييرات عموتة

وانتقد فرج عامر توقيت التغييرات التي يجريها حسين عموتة خلال المباريات، مشيرًا إلى أن الدفع بالبدلاء في الدقائق الأخيرة لا يكون مؤثرًا بالشكل المطلوب.

وأضاف: «يؤخذ عليه أنه كان يجري تغييرات في الدقيقة 82 والدقيقة 84 تقريبًا في كل مباراة، وهذه التغييرات غير مجدية إلا في حالة الإصابة لا قدر الله».

وأشار فرج عامر إلى صعوبة موقف المدير الفني للأهلي في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن عموتة مطالب بتعديل طريقة عمله بما يتناسب مع الفريق وطموحات جماهيره.

وتابع: «عمومًا عموتة هو قدر مشجعي وأحباء الأهلي وهم قدره، والله يعين كل منهما على الآخر».

واختتم رئيس سموحة السابق رسالته متمنيًا أن يراجع عموتة أسلوبه خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «أتمنى أن يعدل من طريقته ويفعل ما يفرح جماهير الأهلي».

الحسين عموتة الأهلي فرج عامر اداء الأهلي

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