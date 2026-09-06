تشكيل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة أحمد كشري

قررت اللجنة الموقتة لنادي الاسماعيلى تعيين الكابتن أحمد كشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم للنادى الإسماعيلي وذلك ضمن خطة الإدارة لإعادة ترتيب أوراق الفريق.

وفي الوقت ذاته وافقت اللجنة على الاستقالة التي تقدم بها أعضاء الجهاز الفني السابق بقيادة أشرف خضر.

وأعربت اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها لهم جميعا على ما قدموه للنادي خلال الفترة الماضية ومتمنيةً لهم دوام التوفيق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي كالتالي:

أحمد كشري - مدير فنى

عامر صبري - مدرب عام

اسلام صلاح - مدرب

دكتور ناجح أبو زهرة - معد بدني

يوسف عبدالمنعم - محلل أداء

احمد ابراهيم - مدرب حراس مرمى

تعليق أشرف خضر على رحيله من تدريب الإسماعيلي

وتحدث أشرف خضر، المدير الفني للإسماعيلي، عن أسباب تقدمه باستقالته من منصبه، مؤكدًا أن الضغوط الجماهيرية التي يتعرض لها الفريق أصبحت صعبة، بالتزامن مع استمرار أزمة القيد التي تهدد مستقبل الدراويش.

وقال خضر عقب تقديم استقالته: «الضغوط الجماهيرية صعبة، وأزمة القيد تهدد الإسماعيلي بالهبوط إلى الدرجة الثالثة».

وأوضح المدير الفني أن الظروف الحالية التي يمر بها الإسماعيلي جعلت مهمته مع الفريق أكثر صعوبة، خاصة في ظل أزمة القيد وعدم القدرة على تدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب، وهو ما يضع النادي أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي استقالة أشرف خضر في توقيت صعب بالنسبة للإسماعيلي، الذي يسعى للخروج من أزماته الفنية والإدارية والعودة إلى الاستقرار، وسط مخاوف من استمرار تأثير أزمة القيد على مسيرة الفريق.