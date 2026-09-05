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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيان رسمي من الاسماعيلي بشان حضور الجماهير لمباريات الفريق

الاسماعيلي
الاسماعيلي
ياسمين تيسير

في إطار حرص إدارة النادي الإسماعيلي على تنظيم حضور الجماهير لمباريات الفريق في الدوري وحفظ حقوق النادي التسويقية والإعلامية تُحيط اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأعضاء والجماهير العريضة بما يلي:

أولاً: وردت موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم على دخول 500 مشجع، وبناءً عليه تم التنسيق والاتفاق مع شركتي "تذكرتي" و"الأفريقية لتأمين المباريات". كما قامت منطقة الإسماعيلية لكرة القدم بمخاطبة مديرية الأمن لعقد اجتماع تنسيقي يضم كافة الأطراف المعنية لتأمين المباريات القادمه .

​ثانياً: تؤكد اللجنة المؤقتة عدم ممانعتها المطلقة في بث المباريات شريطة أن يتم ذلك وفق إطار تنظيمي يضمن الحفاظ التام على حقوق النادي المتعلقة بالرعاية والبث التلفزيوني.

​ثالثاً: تدرس اللجنة بالتعاون مع نخبة من المتخصصين والداعمين آلية تفعيل التطبيق الرسمي للنادي الإسماعيلي (Ismaily App) ليكون منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات تفاعلية للجماهير وتتيح خاصية البث المباشر للمباريات بجودة عالية.

​وتهيب إدارة النادي بجماهيرها الوفية دائماً دعم مسيرة الفريق بما يعكس عراقة النادي الإسماعيلي وجماهيره العظيمة.

الاسماعيلي الدوري النادي الاسماعيلي

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