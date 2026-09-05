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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان على القمة.. مفاجآت بالجملة بقائمة أكبر أرباح ميركاتو 2026

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
منتصر الرفاعي

كشفت أرقام سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 عن تغييرات كبيرة في خريطة الأندية الأكثر استفادة ماليا من الميركاتو بعدما نجحت بعض الفرق في تحقيق عوائد ضخمة من بيع لاعبيها مقابل إنفاق محدود على التعاقدات الجديدة.

ومع اقتراب غلق سوق الانتقالات في معظم الدوريات الكبرى تخطت قيمة الإنفاق العالمي على الصفقات حاجز الـ10 مليارات يورو، في واحدة من أكثر فترات الانتقالات نشاطا على مدار السنوات الأخيرة.

وبحسب بيانات موقع “ترانسفير ماركت” جاءت أندية عدة في صدارة الأكثر تحقيقا لصافي الأرباح خلال صيف موسم 2026-2027 مع اعتمادها على تعظيم عوائد بيع اللاعبين وتقليل حجم الإنفاق على الصفقات.

باريس سان جيرمان في الصدارة

احتل باريس سان جيرمان المركز الأول في قائمة أكثر الأندية تحقيقا لصافي الأرباح من الانتقالات بعدما وصل الفارق بين قيمة مبيعاته ومشترياته إلى 182.3 مليون يورو.

وحقق النادي الفرنسي عائدات بقيمة 334.3 مليون يورو من بيع اللاعبين بينما أنفق 152 مليون يورو فقط على تدعيم صفوفه.

وجاء انتقال برادلي باركولا إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو على رأس قائمة مبيعات باريس سان جيرمان، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الفرنسي.

وست هام يقترب من الصدارة

فاجأ وست هام يونايتد الجميع باحتلال المركز الثاني، بعدما حقق صافي أرباح بلغ 171 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي.

وجاءت النسبة الأكبر من هذه الأرباح نتيجة سياسة النادي بعد الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث وصلت قيمة اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق إلى 217.5 مليون يورو، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة تعاقداته الجديدة 46.15 مليون يورو فقط.

أندية فرنسية وألمانية تفرض حضورها

واصلت الأندية الفرنسية ظهورها اللافت في قائمة الأكثر تحقيقا للأرباح حيث جاء ليل في المركز الثالث بصافي 120 مليون يورو.

وحل لايبزيج الألماني رابعا بأرباح وصلت إلى 106 ملايين يورو بينما احتل ستراسبورج المركز الخامس بعد تحقيقه 101 مليون يورو.

ويعكس هذا الترتيب اعتماد عدد من الأندية الأوروبية على تطوير اللاعبين وإعادة بيعهم بقيمة أعلى، باعتبار الانتقالات مصدرًا أساسيًا للدخل.

الدوري الإسباني خارج قائمة العشرين

ومن أبرز المفاجآت التي شهدتها القائمة عدم وجود أي نادٍ من الدوري الإسباني ضمن أول 20 مركزا من حيث صافي أرباح الانتقالات.

وأصبح الدوري الإسباني بذلك الوحيد بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي غاب ممثلوه عن قائمة العشرين الأوائل بينما ظهر ريال مايوركا وجيرونا ضمن القائمة عقب هبوطهما إلى دوري الدرجة الثانية.

أستون فيلا يمثل البريميرليج

كان أستون فيلا الاستثناء الوحيد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز داخل قائمة العشرين بعدما حقق صافي أرباح بلغ 65 مليون يورو.

في المقابل، ظهر ليستر سيتي ضمن القائمة رغم مشاركته في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعدما استفاد من عوائد بيع لاعبيه خلال فترة الانتقالات.

قائمة الأكثر تحقيقا للأرباح في صيف 2026

باريس سان جيرمان: 182 مليون يورو

وست هام: 171 مليون يورو

ليل: 120 مليون يورو

لايبزيج: 106 ملايين يورو

ستراسبورج: 101 مليون يورو

سبورتنج لشبونة: 78 مليون يورو

بيرنلي: 70 مليون يورو

أستون فيلا: 65 مليون يورو

ريد بول سالزبورج: 61 مليون يورو

رين: 60 مليون يورو

موناكو: 58 مليون يورو

ريال مايوركا: 56 مليون يورو

أياكس: 56 مليون يورو

بولونيا: 55 مليون يورو

أتالانتا: 54 مليون يورو

مارسيليا: 50 مليون يورو

جيرونا: 49 مليون يورو

بارما: 47 مليون يورو

ليستر سيتي: 46 مليون يورو

نيس: 45 مليون يورو

باريس سان جيرمان وست هام لايبزيج ليل الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني قائمة الأكثر تحقيقا للأرباح في صيف 2026

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