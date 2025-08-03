النصر يفتح باب المفاوضات مع نجم مانشستر سيتي ويضعه على رأس أولوياته الصيفية

كشفت تقارير صحفية سعودية، مساء الأحد، أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات جادة مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة ستكون من العيار الثقيل إذا ما تم إتمامها.

ويواصل النصر، بقيادة قائده كريستيانو رونالدو، تحركاته النشطة في سوق الانتقالات، في ظل طموحه لتكوين فريق ينافس محليًا وقاريًا، ويعكس مشروع دوري روشن الذي يواصل جذب النجوم العالميين. وسبق للنادي أن ضم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وجواو فيليكس قادمًا من تشيلسي، إلى جانب محاولات سابقة لم يكتب لها النجاح لضم قائد مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فقد وضعت إدارة النصر برناردو سيلفا على رأس قائمة أولوياتها لتدعيم الجبهة اليمنى الهجومية، نظرًا لما يتمتع به اللاعب من قدرات فنية كبيرة وخبرة عالية، فضلًا عن مرونته التكتيكية التي تجعله قادرًا على شغل أكثر من مركز في خط الوسط، سواء كلاعب محور هجومي (8)، أو جناح أيسر، أو حتى في دور صانع الألعاب خلف المهاجمين.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة النصر لتدعيم صفوفه بلاعبين على أعلى مستوى فني، استعدادًا للموسم الجديد، والمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والآسيوية، حيث تعوّل الإدارة كثيرًا على جذب أسماء كبيرة تكون قادرة على إحداث الفارق، وتعزيز الحضور العالمي للدوري السعودي.

ويترقب جمهور "العالمي" تطورات المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط حالة من الترقب حول مدى موافقة مانشستر سيتي على فكرة الاستغناء عن أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة، وما إذا كان برناردو سيلفا مستعدًا لخوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية تحت قيادة جورجي جيسوس وبجوار رونالدو.