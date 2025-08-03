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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد تصدره التريند .. كريم فهمي يوجه رسالة حب لجمهوره عن مسلسل 220 يوم

كريم فهمي وصبا مبارك من مسلسل ٢٢٠ يوم
كريم فهمي وصبا مبارك من مسلسل ٢٢٠ يوم
تقى الجيزاوي

نشر الفنان كريم فهمي فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصية الستوري معبرا فيه عن سعادته بنجاح الأربع حلقات الأولى من مسلسل ٢٢٠ يوم الذي يعرض على منصة شاهد.

ووجه فهمي رسالة حب لجمهوره بالفيديو قائلا "أنا سعيد بردود الأفعال اللي جتلي عن أول ٤ حلقات ومستني رأيكم للي متفرجش"

وشوق كريم فهمي جمهوره للحلقات القادمة لما تحمله من مفاجآت في الأحداث.

وتصدرت الحلقات الأولى من مسلسل ٢٢٠ يوم تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولى منه حصريا على منصة شاهد.

أشاد الجمهور بثنائية كريم فهمي وصبا مبارك في المشاهد ،وتدور أحداث “220 يوم” حول قصة زوجين، يؤدي دوريهما النجمان كريم فهمي وصبا مبارك، يواجهان تحديات يومية معقدة تضع علاقتهما تحت اختبار حقيقي في إطار درامي إنساني مشوق.

مسلسل ٢٢٠ يوم 

يتكون مسلسل ٢٢٠ يوم من 15 حلقة فقط ويشارك في العمل عدد من النجوم من بينهم حنان سليمان التي تقدم دور والدة كريم فهمي، وعايدة رياض في دور خالته، إلى جانب علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة. 
المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربي.

كريم فهمي صبا مبارك مسلسل ٢٢٠ يوم

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