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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

صدى البلد

تيسيرًا لحركة السير والانقالات لجمهور الركاب في مصر، والحد من حوادث الطرق على الطريق الدائري، عملت الحكومة متمثلة في وزارة النقل على الحد من حركة الميكروباص على الدائري، واستبداله بالاتوبيس الترددي BRT.

 عملت الحكومة المصرية على تنفيذ مشروع محطات الأتوبيس الترددي الجديد BRT، ضمن خطة التوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فما احدث التطورات، ومتى يتم تشغيله؟… 

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سبب تأخر إطلاق مشروع الأتوبيس الترددي

يرجع سبب تأخر إطلاق مشروع الاتوبيس الترددي الجديد BRT على الطريق الدائري، إلى زيادة أسعار الحديد في العالم، حيث تم دفع التعويضات اللازمة للمقاولين، وذلك وفقًا لتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لـ صدى البلد.

موعد إنطلاق أول اتوبيس ترددي على الدائري 

أكد المهندس كامل الوزير أنه سيتم تشغيل أول أتوبيس ترددي على الطريق الدائري، وإتاحته أمام المواطنين من جمهور الركاب في شهر أكتوبر المقبل.

ما لا تعرفه عن الأتوبيس الترددي الجديد 

بدأت أعمال تجارب الأتوبيس الترددي الجديد BRT على الطريق الدائري في يونيو الماضي، على أن يتم تشغيله في أكتوبر القادم، ليكون بديلاً عن الميكروباص، حيث يمر الأتوبيس وسط الطريق الدائري، في حارة مرورية مخصصه له بكل اتجاه، حيث يهدف لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين وتخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري.

محطات الاتوبيس الترددي BRT

تبلغ عدد محطات الأتوبيس الترددي الجديد BRT 49 محطة هم: «  محطة كايرو فيستيفال سيتي، طريق السويس، عدلي منصور، غرب الرشاح، مصرف بلبيس، مسطرد، إسكندرية الزراعي، الوراق، تحيا مصر، مترو إمبابة، أحمد عرابي، أرض اللواء، محور 26 يوليو، مصر للطيران، الزهراء، تقاطع الأتوستراد، نادي الصيد، البارون، محور الشهيد، مدخل التجمع، كارفور المعادي، الهضبة الوسطى».

توضح الخريطة المحطات التابعة لمحافظة القاهرة وهي المحددة باللون الأزرق على الخريطة، وتم تحديد المحطات التابعة لمحافظة الجيزة باللون البينك، وتحديد المحطات التابعة لمحافظة القليوبية باللون الأخضر.

يتميز الأتوبيس الترددي الجديد بـ 

  • تبلغ عدد محطات الأتوبيس الترددي الجديد BRT 49 محطة
  • يستهدف الأتوبيس الترددي القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدئري
  • سيتم ربط الأتوبيس الترددي بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات إلى القاهرة الكبرى والعكس.
  • سيصبح الطريق الدائري مكون من 7 حارات، منهم 6 حارات للملاكي وحارة داخلية مخصصة لأتوبيسات الـ BRT، ماعدا كوبري المنيب والوراق سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه بهما.
  • تم التعاقد على تصنيع وتوريد 100 أتوبيس كهربائي للعمل في المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري.
  • يسع الأتوبيس الترددي 70 راكب، وهو مكيف بالهواء، ويحتوي على خدمة واي فاي و USP ، وشاشات داخلية ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
الأتوبيس الترددي BRT الفريق كامل الوزير صدى البلد محطات الأتوبيس الترددي

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