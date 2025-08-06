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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة كشف الكرب .. ركعتان يقضي الله بهما حاجتك

صلاة كشف الكرب
صلاة كشف الكرب

يمر علينا جميعًا أوقات لا يتحمل فيها أحد أي شيء وتضيق عليه الأرض بما رحبت، فمن أراد أن يقضي الله حاجته فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين صلاة كشف الكرب، فيغفل الكثير عن دعاء صلاة كشف الكرب.

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن صلاة كشف الضر يتوضأ الإنسان فيسبغ وضوءه وعليه أن يدعو الله كما ورد بالحديث التالي ثم يصلي ركعتين قبل أو بعد الدعاء.

دعاء صلاة كشف الكرب

واستشهد أبو بكر، بحديث ورد عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وسلم: (إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخّرتُ ذاك، فهو خير لك. [وفي رواية: (وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك)]، فقال: ادعهُ. فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوؤه، فيصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء:" اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضى لي، اللهم فشفّعه فيَّ وشفّعني فيه".

وأشار إلى أنه لو صلى العبد هذه الصلاة له أن يقول في حاجتي هذه لتقض يارب لي حاجتي، وأما لو صلى عن أحد آخر له أن يقول أو حاجتي لفلان.

فمن حل عليه كرب أو هم فعليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلى ركعتين، ويظل فى ذكر الله الى ان تنحل كربته.

فإذا نزل بك أمر لا تقدر عليه ولا مخرج منه ولا علاج له وصار كالغمة التى تحيط بك او بك وبمن حولك فما عليك إلا التسبيح، فهو طوق النجاة وليكن أمام عينك نبي الله يونس عليه السلام حين استغرق فى التسبيح فأنقذه الله ونجاه قال الله تعالى {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ . لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ}.

فأكثروا من قول: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)، فإن لها سر عجيب في كشف الكرب ورفع البلاء.

مواقف الاستعانة فيها بدعاء

“لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”

1- الشدة والضيق والكرب.

2- النجاة من الموت.

3-الشفاء.

4-سهولة الولادة.

5-البراءة من الظلم.

6-تفريج الهم.

7-الشعور بالسعادة والفرح.

8-حل المشاكل.

9-تحقيق الأمنيات.

وقال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن هناك دعوة من قالها كانت سبب فى تفريج الكرب وزوال الهموم، وسبب فى السعادة وغفران الذنوب تجمع لك خيري الدنيا والآخرة، ألا وهى دعوة سيدنا يونس دعوة ذي النون عندما دعا وهو فى بطن الحوت فقال (( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين))، فأولها توحيد أوسطها تسبيح واخرها استغفار، وهى وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بها فى كل وقت وحين.

وأضاف "عبد الرازق"، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، هذة الدعوة قالها عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (( الا اخبركم بشئ اذا نزل برجل منكم كربا او بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه دعوة ذي النون لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين)) وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم (( دعوة ذي النون اذا دعا فى بطن الحوت فقال لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين لما يدعو بها مسلم الا فرج الله عنه)).

وأشار الى أن هذه الدعوة من دعا بها فرج الله عنه وقضى حاجته، كذلك هى ليست خاصة بسيدنا يونس والدليل على ذلك قول الله عز وجل ((وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ))، فهذه الدعوة تنجيك من كل هم وغم وكرب وكل بلاء.

صلاة كشف الضر دعاء صلاة كشف الكرب صلاة كشف الكرب

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