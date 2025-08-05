الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٣ بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية - الصينية.
بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية
كما أصدر القرار رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مايو.
وأصدر قرار رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادي النيل بالفيوم.
كما أصدر قرار رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.