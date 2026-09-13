محافظ بورسعيد: تعاون مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لدعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والوفد المرافق له؛ لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة.

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين محافظة بورسعيد وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ومتابعة موقف أعمال الكهرباء بعدد من المشروعات والمناطق التي تشهد أعمال تطوير بنطاق المحافظة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات.



محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين محافظة بورسعيد وشركة القناة لتوزيع الكهرباء بما يسهم في سرعة تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الشبكات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما أعرب المهندس سامي أبو وردة، عن حرص شركة القناة لتوزيع الكهرباء على استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة بورسعيد، ودعم خطط التطوير التي تشهدها المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات.