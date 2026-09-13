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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح البرومو الرسمي لفيلم «شيش دو» في دور العرض 24 سبتمبر

فيلم شيش دو
فيلم شيش دو
تقى الجيزاوي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «شيش دو» البرومو الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه في دور العرض يوم 24 سبتمبر الجاري، ودخوله المنافسة السينمائية خلال الفترة المقبلة.

ويقدم الإعلان الدعائي لمحات من أحداث الفيلم، التي تدور في إطار يجمع بين الكوميديا والإثارة والتشويق، إلى جانب خط اجتماعي يتناول مجموعة من المواقف والأزمات التي يمر بها أبطال العمل. 

وتكشف مشاهد البرومو عن دخول الشخصيات في سلسلة من المواقف المتشابكة والمفارقات غير المتوقعة، لتتطور الأحداث تدريجيًا نحو أزمات تغير من مسارات حياتهم.

ويعتمد «شيش دو» على المواقف الكوميدية والمفارقات بين أبطاله، بالتزامن مع تصاعد الجانب التشويقي، بما يضع الشخصيات أمام مجموعة من التطورات التي لم تكن في حساباتهم. 

إعلان فيلم شيش دو 

وتصدر الإعلان الرسمي لتريند «X» في مصر والسعودية؛ ليعكس حالة الاهتمام التي حظي بها الفيلم منذ الكشف عن تفاصيله وطرح البرومو الرسمي، خاصة مع اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

وكشف الإعلان الرسمي عن أجواء تجمع بين الكوميديا والمواقف الإجتماعية والإثارة، في إطار درامي مختلف، مع ظهور أبطال العمل في عدد من المواقف والمفارقات التي تمهد لطبيعة الأحداث والشخصيات التي يقدمونها خلال الفيلم.

ومن المنتظر أن يشهد الفيلم خلال الفترة المقبلة طرح المزيد من المواد الدعائية، بالتزامن مع اقتراب موعد عرضه للجمهور.

أبطال فيلم «شيش دو» 

فيلم «شيش دو» يضم كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.

أبطال فيلم «شيش دو» «شيش دو» اعلان فيلم شيش دو

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