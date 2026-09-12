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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وصيانة وتجهيزات مدرسة عقبة بن نافع الابتدائية

تجهيز المدرسة التي تضم 24 فصلًا دراسيًا
تجهيز المدرسة التي تضم 24 فصلًا دراسيًا
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، أعمال رفع الكفاءة والصيانة والتجهيزات التى جرت بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية بحي الزهور، وذلك في إطار متابعة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، والارتقاء بمستوى البيئة التعليمية داخل مدارس المحافظة

تجهيز المدرسة التي تضم 24 فصلًا دراسيًا

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الاستاذ محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أيمن المرساوي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حيث تابع المحافظ موقف أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدرسة، والتي تضم 24 فصلًا دراسيًا، واطلع على مدى جاهزية مختلف مكونات المدرسة لاستقبال الطلاب

وتشمل الأعمال تنفيذ صيانة شاملة للمبنى المدرسي ودورات المياه والتجهيزات، إلى جانب رفع كفاءة الموقع العام، فضلًا عن تنفيذ وتجهيز ملعب بالنجيلة الصناعية، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب ويسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية للمدارس للتأكد من توفير بيئة تعليمية لائقة وآمنة تساهم في انتظام العملية التعليمية وتحقيق أفضل استفادة للطلاب

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد عقبة بن نافع

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