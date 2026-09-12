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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري الخاصة فعاليات طابور الصباح

وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري الخاصة فعاليات طابور الصباح
وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري الخاصة فعاليات طابور الصباح
محمد الغزاوى

شارك محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، طلاب مدرسة سانت ماري الخاصة فعاليات طابور الصباح وأداء تحية العلم، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 – 2027، وذلك رفقة عزيز خزام مدير المدرسة والآب صمويل فايز الممثل القانوني للمدرسة.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام ومحمد طه بدوي مدير إدارة شرق التعليمية ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ولمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والتعليم الخاص والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي وكريم صالح وكيل إدارة شرق التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد يشارك في طابور الصباح

وتضمنت فعاليات الطابور أداء التمارين الرياضية التنشيطية للطلاب، وتنفيذ 40 طالبا للأوبريت الاستعراضي التاريخي " لغتي هويتي" الذي سرد تاريخ مصر على مر العصور عبر محطات بدء من عصر المصريين القدماء والتاريخ المعاصر نقلا إلى الحداثة وعصر الذكاء الاصطناعي، حيث جسد الأوبريت لوحة فنية اختلطت فيها المقطوعات الموسيقية والأزياء المناسبة لكل عصر من العصور التاريخية، وانتهت فعاليات الطابور بأداء تحية العلم وانصراف الطلاب المستجدين لفصولهم الدراسية.

وصرح محمود بدوي بأن المدرسة هي المكان الشرعي لتلقي العلم، وأن باب المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد مفتوح أمام الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

ولفت إلى أن تعليم بورسعيد بذل جهدا كبيرا خلال رحلة الاستعدادات لبدء العام الدراسي على جميع المحاور بالتعاون مع أجهزة المحافظة المعنية بالشكل الذي يليق بجميع الطلاب والمعلمين ببورسعيد، موجها الشكر والتقدير لكل القائمين على العملية التعليمية بالمدرسة، متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقا.

بورسعيد تعليم بورسعيد محافظة بورسعيد العام الدراسي الجديد

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