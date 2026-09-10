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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العمل بديوان عام المحافظة في بداية جولة ميدانية

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العمل بديوان عام المحافظة في بداية جولة ميدانية
محافظ بورسعيد يستقبل وزير العمل بديوان عام المحافظة في بداية جولة ميدانية
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، حسن رداد، وزير العمل، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل جولة ميدانية للوزير بالمحافظة، تتضمن زيارة عدد من مواقع العمل والإنتاج، إلى جانب المشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة المرتبطة بملفات العمل والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد و اعضاء مجلس النواب الاستاذ عادل اللمعي و الاستاذ حسن عمار و الدكتورة مروة حلاوة و الاستاذ أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العمل بديوان عام المحافظة في بداية جولة ميدانية

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات العمل المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة العمل ومحافظة بورسعيد، خاصة في مجالات توفير فرص العمل للشباب، والتدريب من أجل التشغيل، ودعم العمالة وذوي الهمم، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ولائقة ويدعم خطط التنمية والاستثمار بالمحافظة

وأكد وزير العمل حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع محافظة بورسعيد، ومختلف شركاء العمل والإنتاج، لتنفيذ توجهات الدولة نحو تطوير سوق العمل، ورفع مهارات الشباب وتأهيلهم للوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص، مع تعزيز الحماية والرعاية للعمال

من جانبه، رحب محافظ بورسعيد بوزير العمل، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة في ملفات العمل والتشغيل والتدريب، ودعم الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية أمام أبناء المحافظة

وتتضمن جولة وزير العمل اليوم عددًا من الزيارات والفعاليات التي تستهدف متابعة ملفات العمل والإنتاج على أرض الواقع، وتعزيز جهود توفير فرص العمل والتدريب، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يدعم العمال والمنشآت ويعزز مسيرة التنمية بالمحافظة...

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