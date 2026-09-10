قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة
وزير التعليم مُنفعلاً: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"
الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر..وهذه عقوبة الجريمة
مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية
مصرع 20 شخصا في حريق سفينة شحن بالصين
قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز
زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق
أحمد زايد يكشف تفاصيل «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد الهوية الوطنية
الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.. نص بيان الخارجية
وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة: 205.553 طالب حصلوا على أقل من 50%
جاء الدور على سيادة المحافظ.. جمال شعبان يثير الجدل بتعليق جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

اللواء إبراهيم أبو ليمون يرحب بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق
اللواء إبراهيم أبو ليمون يرحب بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعدد من قيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية ببورسعيد.

وضم اللقاء القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس بهاء رشاد، راعي الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، والقس أيمن سامي بالإسماعيلية، والقس أمجد ظريف، راعي الكنيسة الإنجيلية ببورفؤاد، والقس صموئيل داوود، راعي الكنيسة المعمدانية ببورسعيد، والقس جرجس أيوب، راعي الكنيسة الرسولية ببورسعيد، والشيخ سامي سمعان، شيخ الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذ مجدي عزمي، مسؤول العلاقات العامة بالكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

اللواء إبراهيم أبو ليمون يرحب بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق

ورحب اللواء إبراهيم أبو ليمون بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمعية، ودورها في دعم جهود التنمية وخدمة المواطنين، وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره لمحافظ بورسعيد، مؤكدًا أهمية اللقاءات التي تجمع قيادات الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمعية، بما يعزز التعاون والتكامل لخدمة الإنسان والمجتمع

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية ويخدم أبناء محافظة بورسعيد

وتأتي الزيارة في إطار جولة الدكتور القس أندريه زكي بمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يشارك في حفل رسامة عدد من الشيوخ بالكنيسة الإنجيلية ببورسعيد

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الطائفة الانجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

اللحوم المصنعة

باحثة تحذر الأمهات من الاعتماد على اللحوم والأطعمة المصنعة بكل أنواعها للأطفال

أرشيفية

الإيجار التمليكي 2026.. التقديم والشروط وتفاصيل طرح شقق الإسكان

صورة ارشيفية

الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا الاستراتيجية عقب معارك ضارية

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد