محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعدد من قيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية ببورسعيد.

وضم اللقاء القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس بهاء رشاد، راعي الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، والقس أيمن سامي بالإسماعيلية، والقس أمجد ظريف، راعي الكنيسة الإنجيلية ببورفؤاد، والقس صموئيل داوود، راعي الكنيسة المعمدانية ببورسعيد، والقس جرجس أيوب، راعي الكنيسة الرسولية ببورسعيد، والشيخ سامي سمعان، شيخ الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذ مجدي عزمي، مسؤول العلاقات العامة بالكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

اللواء إبراهيم أبو ليمون يرحب بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق

ورحب اللواء إبراهيم أبو ليمون بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمعية، ودورها في دعم جهود التنمية وخدمة المواطنين، وتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره لمحافظ بورسعيد، مؤكدًا أهمية اللقاءات التي تجمع قيادات الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمعية، بما يعزز التعاون والتكامل لخدمة الإنسان والمجتمع

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية ويخدم أبناء محافظة بورسعيد

وتأتي الزيارة في إطار جولة الدكتور القس أندريه زكي بمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يشارك في حفل رسامة عدد من الشيوخ بالكنيسة الإنجيلية ببورسعيد