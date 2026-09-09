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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محطة بنزين داخل منزل جنوب بورسعيد.. التموين يتحفظ على 400 لتر بنزين

ضربة رقابية حاسمة في أبعد مناطق المحافظة لمنع تداول المواد البترولية خارج الأطر القانونية
ضربة رقابية حاسمة في أبعد مناطق المحافظة لمنع تداول المواد البترولية خارج الأطر القانونية
محمد الغزاوى

شنت أجهزة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة  الداخلية بمحافظة بورسعيد  حملة للوصول إلى أبعد المقرات والنطاقات الجغرافية بالمحافظة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة الميدانية على تداول السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، والتصدي بحزم للأنشطة غير المرخصة التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين وبناءً على تعليمات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

ضربة رقابية حاسمة

وفي واقعة رقابية لافتة بنطاق حي الجنوب، تمكنت حملة تموينية مشتركة من ضبط وتفكيك نشاط لبيع وتداول البنزين أُقيم بالمخالفة للقانون داخل أحد المنازل، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأرواح والممتلكات.

وأسفرت جهود الحملة عن اتخاذ الإجراءات التالية:
تشميع النشاط غير المرخص: إغلاق وتشميع المقر والمكان المستخدم بالمخالفة فورًا.
ضبط المواد البترولية: التحفظ الكامل على ٤٠٠ لتر بنزين كانت مُعدّة للبيع والتداول خارج القنوات الرسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المواد البترولية ومزاولة الأنشطة التجارية.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

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