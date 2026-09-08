قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية ودعمها في مواجهة التهديدات الأمنية
مرتبات حتى 30 ألف جنيه| تفاصيل 855 فرصة عمل من الحكومة.. الشروط والتقديم
بريطانيا: نريد رؤية تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
الشيخ خالد الجندي: ملك النار لم يضحك أبدا.. ورد على سؤال بعد 40 ألف سنة
حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة أبوقير للأسمدة
روبيو: واشنطن ترفض أية خطوات من شأنها زعزعة استقرار الضفة الغربية
ترقيات جديدة لأعضاء النيابة العامة والمحامين العامين للعام القضائي 2026/2027
الزمالك يضع شرطين لحسم رحيل خوان بيزيرا.. 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع |خاص
واشنطن تصعد ضد طهران.. عقوبات على 36 هدفا لدعم قطاع الطيران الإيراني
الخزانة الأمريكية: إدراج 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات
مصر ترحب بالقرار البريطاني بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
ترامب: الحصار على إيران قوي وفعال.. وطهران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير و معدلات العمل في مشروع تطوير منطقة منخفض التكاليف بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد 80% نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمشروع حتى الآن ..
محافظ بورسعيد 80% نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمشروع حتى الآن ..
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بمدينة بورفؤاد، سير ومعدلات التنفيذ في مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة منخفض التكاليف، ورافق سيادته خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالديوان العام

واستعرض المحافظ مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، موجهاً بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع التطوير نحو 80%، بما يعكس تقدم معدلات العمل بالمشروع

محافظ بورسعيد 80% نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمشروع حتى الآن ..

وأكد محافظ بورسعيد أن الأعمال المتبقية بالمشروع تتركز في عدد من الأعمال منها الكهرباء، و صيانة أعمدة الإنارة، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال الكهرباء وصيانة أعمدة الإنارة اعتباراً من الأسبوع المقبل، مع تكثيف معدلات العمل للانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تستهدف الانتهاء الكامل من أعمال تطوير منطقة منخفض التكاليف خلال شهر، موجهاً الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة بتكثيف الجهود، وسرعة تنفيذ الأعمال المتبقية، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق الاستفادة القصوى من أعمال التطوير

وأوضح محافظ بورسعيد أن مشروع تطوير منطقة منخفض التكاليف يشمل 8 عمارات تضم 192 وحدة سكنية، مؤكداً أن أعمال التطوير تستهدف الارتقاء بالمظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المرافق والخدمات وتحسين البيئة المحيطة بالعقارات، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين

هذا و أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال تطوير منطقة منخفض التكاليف تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير وتنمية مدينة بورفؤاد، والارتقاء بمختلف المناطق السكنية والخدمية بها، مشدداً على استمرار تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة والتطوير بمختلف القطاعات

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

ترشيحاتنا

درة

درة تشارك جمهورها صوره نادرة من الطفولة

مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

تفاصيل العرض العالمي لفيلم حوار مع البحر بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

بهاء سلطان

بعد نجاته في حادث سير.. بهاء سلطان يعود للجمهور بـ جدة 18 سبتمبر

بالصور

جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

قبل الذهاب للمدرسة.. فوائد كوب الحليب للطفل فى الصباح

فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح

مصر تستعرض قوتها الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد