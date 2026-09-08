محافظ بورسعيد يتابع سير و معدلات العمل في مشروع تطوير منطقة منخفض التكاليف بمدينة بورفؤاد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية بمدينة بورفؤاد، سير ومعدلات التنفيذ في مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة منخفض التكاليف، ورافق سيادته خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالديوان العام

واستعرض المحافظ مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، موجهاً بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع التطوير نحو 80%، بما يعكس تقدم معدلات العمل بالمشروع

محافظ بورسعيد 80% نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمشروع حتى الآن ..

وأكد محافظ بورسعيد أن الأعمال المتبقية بالمشروع تتركز في عدد من الأعمال منها الكهرباء، و صيانة أعمدة الإنارة، مشيراً إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال الكهرباء وصيانة أعمدة الإنارة اعتباراً من الأسبوع المقبل، مع تكثيف معدلات العمل للانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تستهدف الانتهاء الكامل من أعمال تطوير منطقة منخفض التكاليف خلال شهر، موجهاً الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة بتكثيف الجهود، وسرعة تنفيذ الأعمال المتبقية، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق الاستفادة القصوى من أعمال التطوير

وأوضح محافظ بورسعيد أن مشروع تطوير منطقة منخفض التكاليف يشمل 8 عمارات تضم 192 وحدة سكنية، مؤكداً أن أعمال التطوير تستهدف الارتقاء بالمظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المرافق والخدمات وتحسين البيئة المحيطة بالعقارات، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين

هذا و أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال تطوير منطقة منخفض التكاليف تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير وتنمية مدينة بورفؤاد، والارتقاء بمختلف المناطق السكنية والخدمية بها، مشدداً على استمرار تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة والتطوير بمختلف القطاعات