محافظ بورسعيد يتابع استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والوقوف على جاهزية المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ومناقشة كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية مع بدء الدراسة.

محافظ بورسعيد: متابعة مستمرة للعملية التعليمية على مدار العام.. ويؤكد أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ورؤساء الأحياء وبورفؤاد، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المختصة

وخلال الاجتماع، استعرض مدير التربية والتعليم ببورسعيد مختلف الاستعدادات التي جرت لاستقبال العام الدراسي الجديد، وما تم اتخاذه من إجراءات وتجهيزات داخل المدارس، إلى جانب موقف أعمال رفع الكفاءة والتطوير والصيانة بعدد كبير من المدارس بمختلف أحياء المحافظة، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة

وأكد محافظ بورسعيد أن قطاع التعليم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما يمثله من أهمية في بناء أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية. مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمديرية التربية والتعليم، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه انتظام العملية التعليمية، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والمعلمين، تتيح لهم أداء رسالتهم على الوجه الأمثل

ووجه السيد المحافظ الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء وبورفؤاد بالتعاون المستمر مع مديرية التربية و التعليم لخروج المدارس بالشكل المشرف في العام الدراسي الجديد، وشدد المحافظ على أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر على فترة الاستعداد لبداية العام الدراسي، وإنما يمتد على مدار العام، مؤكدًا متابعته المستمرة لمختلف الملفات المتعلقة بقطاع التعليم، والوقوف أولًا بأول على مستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ومستوى الطلاب

كما أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية انتظام الطلاب في الحضور إلى المدارس، وضرورة تكامل الأدوار بين المدرسة وأولياء الأمور، والعمل على تشجيع الطلاب على الانتظام في الدراسة والحد من ظاهرة الغياب، بما يضمن استفادتهم الكاملة من العملية التعليمية والتفاعل المباشر مع المعلمين والأنشطة المدرسية

ووجه المحافظ رسالة دعم وتقدير إلى المعلمين وقيادات ومديري التربية والتعليم، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جانبهم وتدعم جهودهم في أداء رسالتهم، باعتبار المعلم أحد الركائز الأساسية للعملية التعليمية، ومشددًا على أهمية بذل المزيد من الجهد لتحفيز الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب داخل المدارس، وتعزيز التواصل الإيجابي بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات تظهر مع انطلاق العام الدراسي، بما يضمن بداية منتظمة وناجحة للعام الدراسي الجديد، ويوفر للطلاب والمعلمين بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ومحفزة على التفوق والتميز.