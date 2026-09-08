قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
كيفية عمل تقليل الاغتراب 2026
المصرية للاتوبيس الترددي (BRT) تزف بشري سارة للطلاب مع بدء العام الدراسي
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
بألوان علم مصر.. عروض جوية مبهرة في سماء العلمين
مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء مطار العلمين بحضور الرئيس السيسي
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء العلمين خلال معرض الطيران والفضاء
أديداس الألمانية تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة
عروض جوية مبهرة تزين سماء العلمين في معرض الطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس السيسي ونظيره القبرصي
الرئيس السيسي يشاهد عرضًا جويًا مبهرًا خلال افتتاح معرض العلمين للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشاهدان عروضا جوية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

محافظ بورسعيد: متابعة مستمرة للعملية التعليمية على مدار العام.. ويؤكد أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة
محافظ بورسعيد: متابعة مستمرة للعملية التعليمية على مدار العام.. ويؤكد أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة
محمد الغزاوى

عقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والوقوف على جاهزية المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ومناقشة كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية مع بدء الدراسة.

محافظ بورسعيد: متابعة مستمرة للعملية التعليمية على مدار العام.. ويؤكد أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ورؤساء الأحياء وبورفؤاد، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المختصة

وخلال الاجتماع، استعرض مدير التربية والتعليم ببورسعيد مختلف الاستعدادات التي جرت لاستقبال العام الدراسي الجديد، وما تم اتخاذه من إجراءات وتجهيزات داخل المدارس، إلى جانب موقف أعمال رفع الكفاءة والتطوير والصيانة بعدد كبير من المدارس بمختلف أحياء المحافظة، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة

وأكد محافظ بورسعيد أن قطاع التعليم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما يمثله من أهمية في بناء أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية. مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمديرية التربية والتعليم، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه انتظام العملية التعليمية، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والمعلمين، تتيح لهم أداء رسالتهم على الوجه الأمثل

ووجه السيد المحافظ الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء وبورفؤاد بالتعاون المستمر مع مديرية التربية و التعليم لخروج المدارس بالشكل المشرف في العام الدراسي الجديد، وشدد المحافظ على أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر على فترة الاستعداد لبداية العام الدراسي، وإنما يمتد على مدار العام، مؤكدًا متابعته المستمرة لمختلف الملفات المتعلقة بقطاع التعليم، والوقوف أولًا بأول على مستوى الخدمات المقدمة داخل المدارس، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ومستوى الطلاب

كما أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية انتظام الطلاب في الحضور إلى المدارس، وضرورة تكامل الأدوار بين المدرسة وأولياء الأمور، والعمل على تشجيع الطلاب على الانتظام في الدراسة والحد من ظاهرة الغياب، بما يضمن استفادتهم الكاملة من العملية التعليمية والتفاعل المباشر مع المعلمين والأنشطة المدرسية

ووجه المحافظ رسالة دعم وتقدير إلى المعلمين وقيادات ومديري التربية والتعليم، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جانبهم وتدعم جهودهم في أداء رسالتهم، باعتبار المعلم أحد الركائز الأساسية للعملية التعليمية، ومشددًا على أهمية بذل المزيد من الجهد لتحفيز الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب داخل المدارس، وتعزيز التواصل الإيجابي بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات تظهر مع انطلاق العام الدراسي، بما يضمن بداية منتظمة وناجحة للعام الدراسي الجديد، ويوفر للطلاب والمعلمين بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ومحفزة على التفوق والتميز.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بالصور

مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء

مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

فيلم حوار مع البحر يثير اهتمام الحضور فى مهرجان فينيسيا

فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد