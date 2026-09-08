رجعت لأبويا.. نجل سليمان عيد يشارك في تريند الثمانينات بطريقة مؤثرة

شارك عبده، نجل الفنان سليمان عيد، فى تريند الثمانينيات بشكل مختلف و مؤثر، من خلال تعديل إحدى الصور التى تجمعه بوالده الفنان سليمان عيد.

وكتب عبده، فى تعليق على الصورة التى نشرها عبر حسابه بـ«فيس بوك» وجمعته بوالده بالذكاء الاصطناعي : "رجعت لأبويا الله يرحمه التمانينات وعملنا عملية زرع شعر سوا".

وخلال ترند «صورتك فى الثمانينيات»، يصمم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورة لهم تحمل طابع فترة وأجواء الثمانينيات بدايةً من الخلفية والألوان إلى الإضاءة وقصة الشعر.

وتأتي هذه النوعية من الصور ضمن موجة محتوى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم نجوم وشخصيات معروفة في أزمنة أو أجواء مختلفة، وهو اتجاه شهد انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.