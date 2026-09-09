أزمة في طب جامعة شرق بورسعيد الأهلية بسبب تقليص أعداد المقبولين

تشهد جامعة شرق بورسعيد الأهلية أزمة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد داخل أروقة كلية الطب بعد إلزام الجامعة بقبول 300 طالب وطالبة فقط هذا العام بالكلية.

كانت الجامعة فتحت أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة و الأزهرية بالكليات المختلفة استقبلت على إثرها 660 طالب وطالبة بكلية الطب أسوة بالعام المنقضي سددوا على اثرها المصروفات الدراسية المقررة.

وفوجئ أولياء الأمور عقب وصول رسائل من الجامعة بقبول أبنائهم بالكلية، بوصول رسائل اخرى خلال48 ساعة الماضية تطالب 360 طالبا وطالبة بالتوجه للجامعة لسحب المصروفات، نظرا لزيادة الأعداد المقبولة عن العدد المحدد مؤخرا من الوزارة أو تعديل الرغبة للالتحاق بكلية أخرى داخل الجامعة مع استرداد فارق المصروفات وهو الأمر الذي أثار غضب الأهالي.

وتعجب أولياء الأمور من القرار المتأخر والذي أضاع على أبنائهم فرصة الالتحاق بإحدى كليات الطب فى الجامعات الأهلية الأخرى أو حتى الخاصة.

وشهدت الواقعة العديد من التحركات النيابة و التنفيذية لاحتواء الأزمة تصدرها اتصال هاتفي من اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد بوزير التعليم العالي، والذي أكد خلاله الأخير أنه سيقوم بدراسة الموقف و العمل على قبول نسبة من 360 طالبا وطالبة المتعدين العدد المسموح به وليس كل الأعداد.

فيما شهدت الواقعة لقاء بين النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن بورسعيد ووزير التعليم العالي و الذى اكد الأخير خلاله أنه لا يسأل عن قرارات الوزير السابق وأن العدد المحدد 300 طالب و طالبة وأن الجامعة تجاوزت فى قبول الاعداد بزيادة 360 طالب وطالبة .

تحركات نيابية لاحتواء الأزمة

وطالب النائب عادل اللمعى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن فى كتاب للوزير بقبول الطلاب هذا العام نظرا لضيق الوقت و تطبيق القواعد من العام المقبل.

وشهدت الواقعة تحركا من نواب شمال سيناء و الذى تستقبل الجامعة اعداد كبيرة منهم بين كلياتها بحكم موقعها و تواجدها فى الحدود الإدارية الفاصلة بين شمال سيناء وبورسعيد .

هذا ومازالت الازمة مستمرة حتى كتابة السطور وسط إصرار وزير التعليم العالي على تطبيق قرار التزام الجامعة بالأعداد المحددة، ومطالب أهالي بورسعيد وشمال سيناء نواب المحافظتين بالتدخل حرصا على مستقبل أبنائهم بعد ان أغلقت الجامعات الأهلية والخاصة أبوابها ولا يمكن لأبنائهم الالتحاق بأي منها.