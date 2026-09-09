قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز تاريخي.. دينا مشرف تقصي المصنفة الخامسة عالميًا في بطولة الأبطال
الوزراء: القاهرة تحتل المرتبة الأولى عربيًا و إفريقيا ضمن أفضل 100 تجمع للابتكار
أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% وخام برنت يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل
كتب دراسية وفصول جاهزة.. محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المدارس ويؤكد توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب
خفض الحرارة وتحسين الصحة.. فوائد التوسع في تشجير القاهرة ومواجهة التغير المناخي
قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح
على غرار بريطانيا .. الإحتلال يعاقب فرنسا على موقفه من المستوطنات
الفارق 7 أضعاف.. تعرف على القيمة التسويقية للأهلي والمقاولون قبل موقعة اليوم
رفض طلب بيراميدز لتأجيل مواجهة إنبي بسبب معسكر منتخب مصر
بشير التابعي يوجه انتقادات حادة لإدارة الزمالك
إمام عاشور يقترب من العودة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المقاولون
تطورات حاسمة في صفقة رحيل بيزيرا عن الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أزمة في طب جامعة شرق بورسعيد الأهلية بسبب تقليص أعداد المقبولين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

تشهد جامعة شرق بورسعيد الأهلية أزمة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد داخل أروقة كلية الطب بعد إلزام الجامعة بقبول 300 طالب وطالبة فقط هذا العام بالكلية.

كانت الجامعة فتحت أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة و الأزهرية بالكليات المختلفة استقبلت على إثرها 660 طالب وطالبة بكلية الطب أسوة بالعام المنقضي سددوا على اثرها المصروفات الدراسية المقررة.

وفوجئ أولياء الأمور عقب وصول رسائل من الجامعة بقبول أبنائهم بالكلية، بوصول رسائل اخرى خلال48 ساعة الماضية تطالب 360 طالبا وطالبة بالتوجه للجامعة لسحب المصروفات، نظرا لزيادة الأعداد المقبولة عن العدد المحدد مؤخرا من الوزارة أو تعديل الرغبة للالتحاق بكلية أخرى داخل الجامعة مع استرداد فارق المصروفات وهو الأمر الذي أثار غضب الأهالي.

وتعجب أولياء الأمور من القرار المتأخر والذي أضاع على أبنائهم فرصة الالتحاق بإحدى كليات الطب فى الجامعات الأهلية الأخرى أو حتى الخاصة. 

وشهدت الواقعة العديد من التحركات النيابة و التنفيذية لاحتواء الأزمة تصدرها اتصال هاتفي من اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد بوزير التعليم العالي، والذي أكد خلاله الأخير أنه سيقوم بدراسة الموقف و العمل على قبول نسبة من 360 طالبا وطالبة المتعدين العدد المسموح به وليس كل الأعداد.

فيما شهدت الواقعة لقاء بين النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن بورسعيد ووزير التعليم العالي و الذى اكد الأخير خلاله أنه لا يسأل عن قرارات الوزير السابق وأن العدد المحدد 300 طالب و طالبة وأن الجامعة تجاوزت فى قبول الاعداد بزيادة 360 طالب وطالبة .

تحركات نيابية لاحتواء الأزمة 

وطالب النائب عادل اللمعى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن فى كتاب للوزير بقبول الطلاب هذا العام نظرا لضيق الوقت و تطبيق القواعد من العام المقبل. 

وشهدت الواقعة تحركا من نواب شمال سيناء و الذى تستقبل الجامعة اعداد كبيرة منهم بين كلياتها بحكم موقعها و تواجدها فى الحدود الإدارية الفاصلة بين شمال سيناء وبورسعيد .

هذا ومازالت الازمة مستمرة حتى كتابة السطور وسط إصرار وزير التعليم العالي على تطبيق قرار التزام الجامعة بالأعداد المحددة، ومطالب أهالي بورسعيد وشمال سيناء نواب المحافظتين بالتدخل حرصا على مستقبل أبنائهم بعد ان أغلقت الجامعات الأهلية والخاصة أبوابها ولا يمكن لأبنائهم الالتحاق بأي منها.   

بورسعيد شمال سيناء شرق بورسعيد التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن موعد انخفاض الحرارة.. واضطراب بالملاحة البحرية وأمواج تصل لـ2.5 متر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

ترشيحاتنا

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

بالصور

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

بعد أزمة هبة كامل .. 5 طرق تُساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المرارة

طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة
طرق الوقاية من سرطان المرارة

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد